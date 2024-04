Ménage de printemps : ces 3 erreurs qu’on fait tous (et qui ruinent notre nettoyage)

Le printemps est là. Et qui dit printemps, dit ménage de printemps, mais gare à ses petites erreurs de nettoyage qui risquent d’anéantir tous vos efforts. Ce serait dommage !

Vous avez des envie de grand nettoyage ? Normal c’est le printemps, la période idéale pour réaliser un récurage complet de sa maison, et notamment de laver ces choses et endroits qu’il est impératif de nettoyer au moins une fois par an. Pour cela, munissez-vous des 3 produits indispensables pour une maison impeccable, c’est à dire du savon noir, du vinaigre blan et du bicarbonate de soude. Mais attention à ne pas commettre certaines erreurs fatales pour la propreté de votre intérieur. Ce serait dommage de gâcher tout tout votre travail acharné. Un expert en habitation, interrogé par le site anglais Express.uk, a partagé les mauvaises pratiques courante de nettoyage les plus courantes qu’il rencontre. Nous en avons sélectionné cinq.

Utiliser des outils de nettoyage sales

Bien que cela semble évident, il est important de veiller à nettoyer et à désinfecter régulièrement les chiffons, les brosses de toilette et les têtes de balai, ainsi que vider votre aspirateur et changer les filtres. Sinon vous risquez de propager des bactéries, de la poussière et de la saleté dans votre maison.

Commencer par les sols

Cette erreur de nettoyage courante peut être fatale et finalement contre-productive. Et pour cause, de la saleté tombera inévitablement sur le sol lors du nettoyage des autres surfaces. C’est pourquoi le nettoyage des sols doit figurer à la toute fin de votre liste. Pour faire simple, il est conseillé de commencer par le haut de descendre progressivement. «Sinon, des miettes et de la poussière pourraient tomber sur vos sols nouvellement nettoyés, annulant ainsi tout votre travail acharné, » précise le spécialiste.

Ne pas laisser le désinfectant agir

C’est un classique lorsqu’on est pressé. On dépose le produit et on frotte tout de suite avec acharnement. Pourtant il est essentiel de laisser reposer vos produits désinfectants, avec des spécifications de durée généralement écrites en petits caractères sur la bouteille. Prenons le vinaigre blanc qui est un excellent détartrant. Pour détartrer vos robinets et pommeau de douche, laissez agir un chiffon imbibé de vinaigre blanc pendant quelques heures. Éclat garanti !

