Mugs tâchés : cette astuce de nettoyage va vous changer la vie !

Il suffit de ne pas nettoyer assez profondément son mug pour que la saleté s’incruste au fond et sur les parois. Le responsable ? La théine. Mais tout n’est pas perdu.

Si vous buvez régulièrement du thé, vous savez sûrement que cette boisson chaude peut être fatale pour votre vaisselle. Allez faire un tour à la cafet’ de votre entreprise, il y a fort à parier que vous tomberez sur des mugs propres, mais en regardant de plus près, avec de vilaines tâches au fond, et cela ne donne pas très envie de les utiliser. D’où ça vient ? La théine a tendance à laisser des dépôts marrons dans le fond ou sur les parois des tasses, et une fois ces traces installées, difficile de les faire partir ! Heureusement, rien n’est définitif.

Mugs tâchés : 2 ingrédients à mélanger et le tour est joué

L’immanquable Bruno Ginesty, ou bgin.clean, auteur du livre « Ménage & Vous », partage ses tips ménage au quotidien à ses près de 110 000 abonnés sur Instagram, et il y a vraiment de quoi devenir addict. Le spécialiste a proposé récemment une vidéo avec une méthode imparable pour enlever les tâches marrons dans les mugs. Et devinez quoi, déjà plus de 732K vues, preuve que le sujet parle.

Alors quelle est cette recette miracle ? Le percabonate de soude, ce produit naturel, fait des merveilles. La recette est très simple : versez de l’eau très chaude dans les mugs et ajoutez ensuite 1/2 cuillère à café de percabonate de soude. Vous laissez agir 3 minutes et c’est tout. Un petit coup de savonnage ensuite et vos tasses retrouvent leur blanc immaculé ! C’est impressionnant, non ?

