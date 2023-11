Et si se laver plus de 3 fois par semaine nuisait à la santé de la peau ?

Maintenir l’équilibre de la peau n’est pas chose facile. Et si on pointe souvent le manque d’hygiène du doigt, en faire trop peut parfois ruiner le microbiome de l’épiderme.

Peut-on faire preuve d’un excès d’hygiène ? Dans certains cas, la réponse semble être, oui ! Le problème, c’est qu’il est parfois difficile de savoir quand on dépasse les limites ! Car en réalité, une douche par jour serait un rythme bien trop élevé pour maintenir l’équilibre de la peau et de son microbiome. Mais alors, à quelle fréquence doit-on se laver ? Les experts ont déjà leur petite idée, et vous allez probablement être surpris.

Le bon quota va vous surprendre

Se doucher est un moment de détente, synonyme de retour à soi, mais aussi et surtout d’hygiène. Mais selon certains dermatologues, nous avons tendance à faire preuve d’excès dans ce domaine. Vous ne pensiez pas ça possible ? Détrompez-vous ! La peau est un organe vaste qui a besoin qu’on prenne soin d’elle sans trop en faire. Le risque ? Déséquilibrer le microbiome, porter atteinte à la barrière hydrolipidique et pour finir, laisser certaines maladies de peau comme l’eczéma s’installer tranquillement.

Mais alors, quel est le bon quota ? Selon la dermatologue, interniste et dermatopatholigiste Mamina Turegano, ce geste apparemment anodin peut avoir des conséquences néfastes sur la peau. Elle explique sa théorie à Vogue : « La douche complète est une expérience très relaxante, digne d’une visite au spa. Cependant, le fait de passer des périodes prolongées sous la douche peut augmenter le risque de sécheresse ou d’irritation de la peau. »

Deanne Robinson, une autre dermatologue certifiée, est d’accord avec ce qu’affirme sa consœur. Elle raconte au même média : « Si la plupart des gens peuvent tolérer une douche quotidienne, nombreux sont ceux pour qui il serait mieux de se doucher seulement trois fois par semaine. Tout dépend de votre peau, des produits que vous utilisez et de votre mode de vie. »

Un rythme inhérent au mode de vie de chacun

Évidemment, se doucher trois fois par semaine ne peut pas convenir à tous les modes de vie. Une personne faisant du sport régulièrement ou souffrant de transpiration excessive est plus sujette aux douches quotidiennes. En revanche, si vous êtes souvent en télétravail et que vous faites peu d’activité dans la journée, pas la peine de se plier à un rythme effréné. Mamina Turegano, explique d’ailleurs voir passer en cabinet, de nombreux profils aux peaux devenues atopiques à cause d’un trop-plein d’hygiène :

« Je pense que se doucher trois à quatre fois par semaine est suffisant pour la plupart des gens. Nous commençons à observer des problèmes de peau sèche ou irritée lorsque la fréquence des douches dépasse une fois par jour. Cela est particulièrement vrai pour les personnes dont la peau est déjà sèche ou sujette à l’eczéma. »

Quelle est la durée idéale d’une douche ?

Si le rythme compte, la durée aussi ! En moyenne, il faudrait se doucher 15 minutes maximum sous une eau tiède afin de ne pas agresser sa peau. Plus la douche est longue et chaude, moins le film hydrolipidique sera étanche face aux agressions. Il aura donc tendance à laisser passer microbes et champignons. Maintenant que vous savez tout, vous ne prendrez plus jamais votre douche de la même façon…

