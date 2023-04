Prendre une douche est une vraie parenthèse bien-être à part entière. Shampoing, gommage, rasage et gel douche… Ce moment incarne un réel retour à soi. Mais certains TikTokeurs ont décidé de désacraliser ce rituel pour le rendre disons… Moins complet. Voyez plutôt.

Ces dernières semaines, une tendance TikTok devenue virale incitait les viewers à maximiser les douches, au minimum une fois par semaine afin d’être « vraiment propre ». Ce rituel, baptisé « la douche de tout » ou « everything shower » en anglais, pouvait inclure l’utilisation de nombreux produits et devait se pratiquer de la tête aux pieds afin de s’assurer d’une hygiène parfaite. Exfoliation du cuir chevelu, double lavage des cheveux, masque, gommage, rasage, double nettoyage du visage, etc… Ce processus très exhaustif n’est pas vraiment ce que l’on peut appeler écologique.

Et puisque sur TikTok, il est possible de trouver tout et son contraire, voilà qu’une autre tendance, prônant exactement l’inverse de la « everything shower » vient d’apparaître. Son nom ? La « douche de rien »…

La « douche de rien » : un rituel douteux

La douche de rien est un concept très simple. Il consiste à rester sous la douche, debout ou allongée, et à laisser couleur de l’eau sur son corps, sans utiliser de savon ou de shampoing. La créatrice de contenu Alexandra R. Simpson explique le rituel qu’elle a rendu célèbre en quelques mots : « Ouvrez le robinet d’eau, asseyez-vous dans la baignoire, et ne lavez absolument rien. »

Ok mais dans quel but ? D’après la principale intéressée (ayant tout de même obtenu plus de 110k likes sur sa video) ce geste serait « excellent pour la gestion des migraines {…} Serais-je propre après ? Non. Vais-je prendre une vraie douche après ? Probablement pas, puisque j’aurai utilisé toute l’eau chaude. »

Un concept de bulle de bien-être et de détente, qui semble avoir d’ores et déjà séduit de nombreuses personnes ayant commenté la vidéo. On lit par exemple « Parfois, je ne fais rien, toute lumière éteinte, et je fais comme si j’étais dans une capsule d’isolation sensorielle. ».

Et si on se douchait simplement normalement ?

Le problème avec la douche de rien, c’est qu’au-delà de sa faculté à nous transporter dans un environnement où la détente est reine, elle ne nous permet pas d’être propre. Si la everything shower est un rituel très exhaustif qui n’est pas toujours nécessaire, utiliser du savon au pH neutre ou un gel douche classique sur son corps est indispensable pour se débarrasser des bactéries et éviter les mauvaises odeurs.

Evidemment, côté écologie, les deux rituels sont à proscrire puisqu’ils engendrent une perte en eau bien trop importante et souvent inutile. Bref, et si on se douchait juste normalement ?