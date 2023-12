Si vous aimez la mode ou la photo, courrez voir cette expo Juergen Teller à Paris

Du 16 décembre 2023 au 9 janvier 2024, le Grand Palais Éphémère à Paris accueille une exposition sur le grand photographe de mode Juergen Teller, dont l’œuvre devient de plus en plus autobiographique et troublante.

Depuis les années 1990, Juergen Teller (né à Erlangen en 1964) compte parmi les photographes de mode les plus incontournables. Et pourtant, il reste une personnalité énigmatique. Le Grand Palais Éphémère à Paris donne à mieux comprendre son œuvre du 16 décembre 2023 au 9 janvier 2024 à travers une exposition événement, « i need to live » qui rassemble séries personnelles et commandes professionnelles, mais aussi des vidéos et des installations inédites.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’exposition Juergen Teller au Grand Palais Éphémère pour les fans de mode et de photo

À travers une impressionnante scénographie composée par le cabinet 6a architects (également responsable de l’atelier tout en longueur du photographe à Londres), « i need to live » présente sur les 10 000 mètres carrés du Grand Palais Éphémère notamment des séries mode. La patte de Juergen Teller transparaît à travers la non-retouche, et la non-recherche de glamourisation de ses sujets. Mais aussi une partie moins connue de son travail, plus personnel. Depuis cinq ans, il collabore avec son épouse, l’artiste lituanienne Doville Drizyte, sur des projets communs dont résultent des photos présentant leur relation, leur mariage, leur rôle de parents, toujours avec son souci de réalisme parfois grotesque. C’est ce qui rend son style iconoclaste si étonnant dans l’industrie feutré du luxe.

À lire aussi : Maggie Smith devient égérie Loewe à 88 ans, et ses rides dans le luxe font du bien

Parmi les œuvres remarquables de Juergen Teller dans cette exposition « i need to live », sa série Irene Im Wald, faite à Bubenreuth en 2012 forme une sorte de lettre d’amour à sa mère, prise en photo dans la forêt près de chez elle et où il a grandi. Notes About My Work (2021) présente plusieurs captures d’écran de commentaires glanés en ligne critiquant sa ses portraits de nommés aux Oscars 2021 pour le magazine W qui avait beaucoup surpris et amusé Internet justement. Les vidéos Go-Sees (1998-1999) et Can I own myslef? (1998, avec Kate Moss) interroge l’agentivité des mannequins.

Entre l’art et le commercial, le photographe d’aujourd’hui 59 ans, installé à Londres depuis 1986, donne de plus en plus à voir de sa personne, souvent nue, et toujours prête à mettre les pieds dans le plat (« teller » signifie assiette en allemand, après tout), pour mieux raconter son histoire. En bon story-Teller.

Autoportrait de l’artiste, posant nu sur la tombe de son défunt père, photographié par sa mère : « Father and Son », Bubenreuth, 2003. © Juergen Teller.

Exposition « i need to live » de Juergen Teller, du 16 décembre 2023 au 9 janvier 2024 au Grand Palais Éphémère (2 Pl. Joffre, 75007 Paris).

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.