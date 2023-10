Maggie Smith devient égérie Loewe à 88 ans, et ses rides dans le luxe font du bien

La maison Loewe, dirigée artistiquement par Jonathan Anderson, a l’habitude des choix audacieux d’égéries, et leur dernière née n’est autre que l’actrice de Downton Abbey, Maggie Smith.

Les industries de la mode et de la beauté ont l’habitude de miser gros sur nos insécurités pour nous vendre des produits censés résoudre nos névroses. À commencer par la peur de vieillir, en choisissant des mannequins toujours plus jeunes et jolis, pour les incarner, complexant beaucoup de femmes sur leur âge. Or, plus l’on vieillit, plus on a tendance à gagner en pouvoir d’achat. C’est pourquoi l’on peut trouver contre-intuitif qu’on ne trouve pas plus souvent des ambassadrices quinquas et plus. Après Joan Didion posant à 80 ans pour le Celine de Phoebe Philo en 2015 qui avait cassé Internet tant la Toile est inhabituée à voir des femmes de cet âge vénérable en 4 par 3, surtout pour incarner une maison de luxe, c’est au tour du Loewe de Jonathan Anderson de choisir une égérie octogénaire : Maggie Smith.

Pourquoi les rides de Maggie Smith, nouvelle égérie Loewe, font du bien à la mode

Sur un premier cliché, l’actrice de Downton Abbey pose ainsi devant l’objectif du grand photographe farfelu Juergen Teller dans un manteau en fausse fourrure et le sac emblématique de la maison Loewe qu’est le modèle Puzzle. Dame Smith, doublement anoblie (en 1990 puis en 2014) apparaît sur une autre photo assise sur un canapé tout en nuances lie-de-vin, devant un mur de brique, habillée d’une robe noire et blanche à col montant, un sac Paseo bordeaux sur les genoux. Un troisième cliché, ce monument vivant de l’audiovisuel britannique porte une robe en soie marine et un cabas Puzzle Fold beige dans la main.

Les égéries de la campagne Loewe printemps-été 2024. © Capture d’écran Instagram de Jonathan Anderson.

Alors que d’autres personnalités posent pour cette campagne printemps-été 2024 de Loewe révélée le 24 octobre 2023 comme le chanteur sud-coréen Taeyong, la top-model chinoise FeiFei Sun, l’artiste visuelle britannique Rachel Jones, ou encore l’actrice états-unienne Dakota Fanning, sur le compte Instagram du directeur artistique de la maison Jonathan Anderson, ce sont les clichés de la quasi nonagénaire Maggie Smith qui récoltent le plus de likes. Signe, s’il en fallait, qu’on sait aussi apprécier la beauté dans l’expérience acquise avec l’âge, et les rides qui savent si bien témoigner de toutes les émotions qu’on aura su incarner.

