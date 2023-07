Loewe devient la marque la plus recherchée du moment, notamment grâce à Beyoncé, Rihanna et Zendaya

Au top du classement Lyst des marques les plus recherchées du trimestre, trône Loewe. Rihanna, Beyoncé, Zendaya, ou encore Kylie Jenner ont pu aider à faire connaître les collections surréalistes de cette maison méconnue du groupe LVMH, dirigée artistiquement par Jonathan William Anderson.

Pour connaître le temps qu’il fait dehors, on peut regarder la météo, mais pour mesurer la hype, le classement de la plateforme d’e-commerce Lyst permet de prendre la température des tendances. D’après son nouveau rapport sur le deuxième trimestre 2023, le top 3 se compose de Loewe (à prononcer à l’espagnol, Louévé), puis de Prada, suivi de Versace. Que cette maison de luxe espagnole prenne la tête du classement peut être surprenant, tant elle a la réputation d’être intello et confidentielle, mais c’est sans compter sur son récent virage pop-culturel.

En effet, la maison dirigée artistiquement depuis 2013 par Jonathan William Anderson (également à la tête de sa propre marque JW Anderson) a habillé Rihanna pour sa performance au Super Bowl en février 2023, mais aussi Beyoncé pour sa tournée Renaissance entamée le 10 mai 2023, ou encore Zendaya pour plusieurs apparitions médiatiques récentes (dont une robe anthurium ou une autre en métal martelé). Outre ses looks de scène ultra-médiatisés, Loewe peut aussi compter sur le succès de certaines pièces devenues incontournables sur les réseaux, en particulier le débardeur Anagram et les paniers en raphia. Les collections toujours plus surréalistes de Loewe, à la fois ludiques et exigeantes, ont aussi tapé dans l’œil des réseaux sociaux, comme ses vêtements pixelisés, ses robes en lévitation notamment portée par Emma Watson, ses vêtements trompe-l’œil en plumes ou façon Polly Pocket.

Mais au fait, c’est qui, c’est quoi Loewe ?

Tout commence par Heinrich Roessberg Loewe, un artisan allemand qui installe son atelier de pelleterie (préparation des peaux destinée à les transformer en fourrure) à Madrid en 1846, qui devient ensuite une boutique d’articles de cuir et gagne de plus en plus en notoriété. À tel point que le roi Alfonso XII octroie à cette entreprise familiale le titre de fournisseur royal de maroquinerie par la monarchie espagnole en 1905 et qu’elle ouvre d’autres boutiques à travers l’Espagne. Dans les années 1970, elle se met à proposer du prêt-à-porter féminin (Karl Lagerfeld et Giorgio Armani y proposent des modèles) et des parfums et se taille une solide réputation à l’internationale, soutenue à partir de 1987 par le groupe LVMH qui finit par en devenir propriétaire en 1996, année des 150 ans de la maison spécialiste du cuir comparable à Hermès.

Depuis qu’elle n’appartient plus à la famille de son fondateur, Loewe a vu se succéder à la tête de sa direction artistique Narciso Rodriguez en 1997, José Enrique Oña Selfa en 2001, Stuart Revers en 2008, et Jonathan William Anderson depuis 2013. En une décennie, le créateur nord-irlandais a réussi à imposer la maison espagnole sur le devant de la scène mode occidental, alternant les collabs pointues (avec la fondation de l’artiste David Wojnarowicz) et d’autres plus grand public (avec le studio Ghibli), et mettant toujours plus en avant l’importance de l’artisan (à travers le Loewe Foundation Craft Prize, prix international pour l’artisanat contemporain). Le love pour Loewe ne fait que commencer.

