Emma Watson devient égérie du parfum Paradoxe de Prada, et en signe le film en tant que réalisatrice

L’inoubliable Hermione Granger a bien grandi. Pleine de contradictions, l’actrice britannique endosse un nouveau rôle : celui d’égérie du dernier parfum Prada baptisé Paradoxe. Plus que le visage de cette fragrance écolo, elle en signe même le film publicitaire en tant que réalisatrice.

De plus en plus rare médiatiquement, Emma Watson a le don de faire de chacune de ses apparitions un événement. Voilà que l’actrice inoubliable dans le rôle d’Hermione s’affirme aujourd’hui comme l’ambassadrice d’un nouveau parfum Prada, Paradoxe.

Emma Watson devient l’ambassadrice de Prada Beauty, et du nouveau parfum de la marque, Paradoxe.

Emma Watson, égérie du nouveau parfum Paradoxe de Prada

Miuccia Prada, la fondatrice de la marque, a déclaré dans un communiqué de presse concernant cette collaboration avec la comédienne :

« Notre muse est plus qu’une simple muse. Plus qu’un simple visage. Plus que l’incarnation parfaite de la femme Prada. Elle est l’incarnation de la modernité féminine, une célébration de la multidimensionnalité féminine à travers le monde. Sophistiquée, farouchement féminine, intensément intellectuelle. Elle est tout et son contraire. Toujours en cours d’exécution vers la prochaine version d’elle-même. »

Pour cette première campagne du parfum Paradoxe, Emma Watson apparaît sur l’un des visuels avec une coupe de cheveux courte avec une mini-frange, un trait de liner noir façon foxy eye et une boucle d’oreille en forme du logo triangulaire iconique de la marque.

Capture d’écran d’une publication Instagram d’Emma Watson datée du 18 août 2022.

Plus qu’un visage, Emma Watson est la réalisatrice de la pub de Paradoxe de Prada

Mais c’est surtout le teaser du film promotionnel du parfum qui suscite l’attention, puisqu’il est réalisé par l’actrice elle-même. Celle-ci a ainsi déclaré dans une publication Instagram daté du jour de lancement de la campagne :

« Lorsque Prada m’a demandé d’être le visage de leur nouvelle campagne de parfums, j’ai demandé si je pouvais la diriger. Des mois plus tard, et je suis en mesure de partager les résultats de la foi qu’ils ont partagée en moi, avec vous tous. J’ai hâte de partager ce morceau de mon art, et j’espère que vous l’apprécierez autant que j’ai aimé le faire. Je n’aurais jamais pu faire cela sans mon incroyable équipe de collaborateurs. Merci pour votre temps, votre engagement, votre talent et votre passion. Mes débuts en tant que réalisatrice et le nouveau parfum rechargeable de Prada, bientôt disponible. »

Alors on a hâte de découvrir le film complet de cette pub signée par Emma Watson et avec Emma Watson. Des deux côtés de l’objectif, elle campe le rôle de la réalisatrice d’elle-même. Si l’on ne connaît pas encore la date de sortie ni les détails de la pyramide olfactive, ni même le nez qui a composé ce nouveau jus Prada, on sait d’ores et déjà qu’il procède d’une réflexion sur le développement durable et sera rechargeable, conformément aux engagements écologiques de l’actrice. Car se parfumer de façon responsable, ce n’est pas bien sorcier.

