Voici pourquoi l’odeur d’un parfum n’est pas identique sur toutes les peaux

Ce parfum qui sentait si bon dans le flacon ou sur une copine ne donne pas le même résultat sur vous ? On vous explique pourquoi (et c’est parfaitement normal).

Article mis à jour, publié le 13 juin 2019

Que celle qui n’a jamais été déçue par l’odeur d’un parfum sur sa peau jette le premier capuchon. Eh oui, entre le jus découvert en parfumerie ou reniflé sur une copine, et la fragrance qui évolue sur l’intérieur de son poignet, il y a parfois tout un monde, et c’est souvent décevant, surtout quand on pensait enfin avoir trouvé son parfum signature. Mais à quoi est-ce dû ? Et est-ce normal ? Voici quelques éléments de réponse.

Pourquoi les parfums ne sentent pas pareil sur toutes les peaux ?

L’odeur d’un même parfum sur la peau peut différer selon les individus. La raison ? Nous n’avons pas tous la même peau ni le même mode de vie. En effet, le pH cutané, le type de peau, l’équilibre hormonal, mais aussi le stress, la chaleur, la prise d’un traitement médical et même l’alimentation (notamment si on consomme beaucoup d’épices et d’herbes aromatiques) font partie des facteurs qui peuvent totalement transformer le rendu d’une fragrance, de façon pérenne comme temporaire, une fois celle-ci appliquée sur les points de pulsation. Et même si, pour un certain nombre de ces points, on ne peut pas y faire grand chose, c’est toujours bon à savoir au moment de s’offrir un nouveau parfum.

Attention tout de même, si le changement d’odeur est récent et que le flacon n’est pas de la première jeunesse, il se peut que le jus ait dépassé sa date limite d’utilisation. Pour en avoir le cœur net, il suffit d’en vaporiser quelques gouttes sur une feuille de papier : si ça sent mauvais, c’est qu’il est temps de lui dire au revoir.

© Cottonbro

Comment ne pas être déçue par un parfum

Comme l’exprime le parfumeur Michael Donvan au magazine Byrdie, « il n’y a rien de pire que de tomber amoureux d’un parfum dans une parfumerie ou même sur un ami ou un inconnu dans la rue pour constater qu’il ne convient tout simplement pas à sa peau ».

Avant de craquer pour une nouvelle fragrance, et pour éviter les déceptions, il faut prendre le temps de découvrir les différentes notes sur une mouillette (la petite bande de papier qu’on trouve en parfumerie), puis sur la peau. Même si le résultat est instantanément satisfaisant, il vaut mieux attendre d’avoir pu découvrir toutes les facettes du jus avant de se faire plaisir.

Pour mettre toutes les chances de son côté, il est conseillé de vaporiser le parfum sur une peau propre, non-parfumée et parfaitement hydratée, et de ne pas sentir plus de trois jus différents afin de ne pas troubler son odorat.

Crédit photo image de Une : Dids sur Pexels