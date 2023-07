La raison pour laquelle vous ne sentez plus votre propre parfum peut vous étonner

Si vous portez le même parfum depuis quelques mois, voire quelques années, vous avez sûrement remarqué que son odeur semble s’être estompée et qu’il est dorénavant difficile pour vous de la percevoir. Mais quelle en est la raison ?

Que vous portiez un parfum très capiteux ou au contraire, plutôt léger, vous avez l’impression, après quelques mois d’utilisation, que son odeur n’est plus aussi présente qu’avant. Est-ce que votre peau s’y est « habituée » ? Le parfum que vous utilisez est-il voilé ? ou est-ce que cette impression est due à un tout autre facteur ? Pour répondre à cette question, il est important de comprendre comment fonctionne le corps humain.

Nous sommes équipés de récepteurs olfactifs. Ces derniers, nous permettent de prévenir le danger à travers la réception et l’analyse des odeurs (bonnes ou mauvaises). Lorsque nous portons un parfums, ces récepteurs sont stimulés, et très vite, saturés. Si notre cerveau n’a pas totalement terminé d’analyser cette odeur en quelques jours, il va très vite l’inhiber afin de pouvoir détecter d’autres effluves susceptibles de représenter un danger. Résultat ? On se sent plus notre propre parfum. C’est un peu dommage quand le prix de certains jus peut avoisiner plusieurs centaines d’euros.

Une question d’environnement

L’environnement olfactif et hormonal jouerait également un rôle prépondérant dans notre façon de sentir notre propre odeur. Alienor Massenet, parfumeuse pour Symrise, l’explique à Madame Figaro : « L’humidité, la température extérieure, l’humeur ou encore les hormones, peuvent faire en sorte que l’on sente plus ou moins bien son parfum ». Voilà pourquoi les nez préfèrent attendre le lundi matin pour valider les productions de la semaine passée.

Que faire pour sentir à nouveau notre propre parfum ?

Malheureusement pour nous, doubler la dose de parfum qu’on s’applique quotidiennement sur la peau ne suffira pas à résoudre le problème en contournant les mécanismes naturels de notre corps. Mais il existe bien une solution pour sentir à nouveau notre parfum préféré. Il s’agit tout simplement de faire une petite pause, de quelques jours ou quelques semaines, en essayant de ne pas le porter. Pour les accros, au parfum, cette méthode peut être un peu drastique, mais elle est assez efficace pour déshabituer nos récepteurs à l’odeur de notre fragrance préférée.

Et si on est accro au parfum, que faire ? On opte tout simplement pour une autre fragrance, qui pourrait être une alternative hivernale ou estivale à celle qu’on a l’habitude de porter. De cette manière, on peut alterner les parfums et ainsi détourner l’attention de notre cerveau. Même si, comme l’explique Isabelle Ferrand experte olfactive pour la Maison Cinquième Sens interrogée par Madame Figaro : « Quand on ne le sent plus (le parfum), cela signifie qu’il fait partie intégrante de vous, qu’il est en adéquation complète avec vous. C’est votre parfum ».

