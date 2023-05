Vous vous sentez souvent ballonné ? Une nutritionniste a la solution 

Que ce soit à cause d’intolérances alimentaires, d’un syndrome de l’intestin irritable ou encore d’un régime alimentaire non adapté aux besoins du corps… Les ballonnements sont de plus en plus fréquents. Mais comment en venir à bout ? Voici les conseils d’une nutritionniste.

Les ballonnements ou météorismes se traduisent par une impression de gonflement du ventre provoqué par une accumulation de gaz dans l’intestin. Au-delà d’être parfois impressionnant, cet excès d’air provoqué par divers facteurs, peut parfois être douloureux et difficile à vivre pour la personne qui le subit.

Il se trouve que d’après les statistiques Digest Science, en France, plus de 9 millions de personnes souffriraient de troubles fonctionnels intestinaux, la plupart étant des femmes. Difficile à diagnostiquer, cet inconfort n’offre malheureusement pas beaucoup d’options de traitement. Rhian Stephenson, nutritionniste, naturopathe et fondatrice d’Artah, une marque de compléments alimentaires explique à Vogue France comment on parvient tant bien que mal à établir un diagnostic :

« Il est plutôt diagnostiqué par un processus d’exclusion d’autres affections présentant des symptômes similaires, telles qu’une infection, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Le syndrome apparaît rarement à partir de nulle part. L’utilisation chronique d’antibiotiques, une infection, des médicaments, des facteurs environnementaux, un événement stressant ou émotionnel, une mauvaise alimentation et des intolérances/sensibilités alimentaires peuvent tous provoquer des symptômes qui relèvent du syndrome de l’intestin irritable. »

L’alimentation : un facteur clé à prendre en compte

Puisque le phénomène d’intestin irritable est difficile à diagnostiquer, l’experte conseille de procéder par élimination afin d’identifier les aliments qui peuvent être des déclencheurs de crise. Mais pas seulement, un outil de suivi peut également être mis en place ! Elle explique :

« Identifier les aliments déclencheurs peut prendre du temps, mais c’est un bon moyen de gérer les symptômes. La première étape consiste à utiliser un outil de suivi des symptômes pour identifier les schémas et voir si un aliment ou une situation spécifique provoque une réaction. Comme l’intolérance ou la sensibilité alimentaire peut se manifester sous la forme d’un syndrome de l’intestin irritable, éliminer des aliments peut également être utile pour en trouver la cause principale. »

Manger en pleine conscience : la solution pour aider à comprendre la cause de ses ballonnements ?

Si vous remarquez que vos ballonnements ont tendance à apparaître après les repas, c’est peut-être le signe que vous mangez trop précipitamment. Il faudra donc tenter de passer ces différents repas en ne s’occupant que du moment présent afin de comprendre les systématismes qui peuvent parfois entraîner une réponse de l’organisme. C’est en tout cas l’idée de Rhian Stephenson :

« La pleine conscience n’est pas seulement une question de gestion du stress, c’est aussi un élément clé pour remarquer comment vous mangez votre nourriture. Vous mangez sur le pouce, vous précipitez vos repas, vous mangez en vous distrayant ou vous mâchez à peine ? Tous ces éléments ont un impact. Bien mâcher peut réellement aider à réduire les ballonnements, les gaz et l’inconfort digestif ».

Évidemment, ce n’est une piste. En revanche, elle peut ne pas être la seule. Si vous souffrez régulièrement de ballonnements et que vous ne savez pas par où commencer, sachez que vous pouvez consulter un gastro-entérologue, spécialiste de l’appareil digestif, qui pourra vous aiguiller avec plus de précision sur un diagnostic et mettre en place une routine/ un traitement approprié à vos besoins et votre sensibilité.