D’après une scientifique, se parfumer le cou serait une mauvaise idée, mais pourquoi ? 

Se parfumer est un geste du quotidien aussi agréable pour soi que pour les autres. Mais saviez-vous que se vaporiser une fragrance dans le cou n’est pas recommandé ?

Quelle que soit la famille olfactive à laquelle on appartient (plutôt boisé, oriental, fruité ou hespéridé), le point sur lequel on se met tous d’accord c’est que le cou et le décolleté font partie des endroits principaux à parfumer. Mais d’après une scientifique experte dans le domaine de la beauté, ce geste serait en fait à éviter. Mais pourquoi ?

Dans une vidéo postée sur Instagram, Hanna Collingwood English explique que le parfum est photosensibilisant, notamment dû à la présence d’alcool dans sa formule. Une particularité qui a tendance à favoriser les coups de soleil mais aussi à créer un phénomène d’hyperpigmentation et de sensibilité cutanée.

Une problématique, qui peut toucher particulièrement les zones du cou et du décolleté qui sont plus souvent exposées aux rayons du soleil (même sans le vouloir) et ce, à n’importe quelle saison…

Mais alors, où faut-il se parfumer ?

Maintenant qu’on sait qu’il ne vaut mieux pas se parfumer le cou et le décolleté, où peut-on appliquer du parfum en toute sécurité ? D’après la même scientifique, l’endroit idéal serait dans la nuque, au niveau de la racine des cheveux. Ainsi, la peau est protégée du soleil et selon elle, le parfum tiendrait même beaucoup plus longtemps. Un geste malin, qui enlève quand même un tout petit peu de glamour à ce rituel synonyme de bien-être et, pour certains, de sensualité. Vous en pensez quoi ?