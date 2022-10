Pourquoi la minaudière-pigeon de Carrie Bradshaw fait tant roucouler les modeuses

Sur de nouvelles images de tournage de la saison 2 de And Just Like That, le sequel de Sex And The City, l’actrice Sarah Jessica Parker arbore un sac en forme de pigeon. Signé JW Anderson, cet accessoire so Carrie Bradshaw interroge.

Pourquoi se contenter d’avoir un sac en forme de carré, de rectangle, de demi-lune ou encore de seau quand il peut avoir une forme de pigeon, comme celui de Carrie Bradshaw dans la saison 2 de And Just Like That ? C’est la question qu’on peut se poser devant l’étonnant accessoire arboré par l’actrice Sarah Jessica Parker sur le tournage du sequel de Sex And The City. Mais d’où sort ce drôle d’oiseau, au fait ? Et à quoi sert-il ?

D’où vient le sac en forme de pigeon de Carrie Bradshaw ?

C’est en janvier 2022, que cette minaudière en forme de pigeon est apparue pour la première fois sur le podium de JW Anderson, marque du jeune créateur nord-irlandais Jonathan Anderson (également à la tête de la maison de luxe Loewe, appartenant au groupe LVMH).

Défilé JW Anderson automne-hiver 2022-2023, présenté à Milan le 16 janvier 2022. © Courtesy of JW Anderson.

Aussitôt, le volatile a divisé la critique et le public, certains voyant dans cette blague de mauvais goût une vaine provocation ou au contraire une intéressante réflexion. Ces possibilités ne s’excluant pas l’une l’autre, c’est d’ailleurs sûrement les deux à la fois. Et c’est précisément ce qui rend cette minaudière aussi fascinante qu’énervante. Il n’en fallait pas plus pour que les modeuses de la vraie vie l’étreignent avec délectation dès sa sortie. Et ce pigeon séduit jusque dans la fiction, puisque c’est au tour du personnage de Carrie Bradshaw de l’empoigner dans la suite de Sex And The City, And Just Like That.

Stupeur et roucoulement devant le prix de la minaudière-pigeon JW Anderson

Les actrices Sarah Jessica Parker et Kristin Davis sur le tournage de And Just Like That. © Capture d’écran Instagram.

En effet, d’après de nouvelles images sorties début octobre 2022 du tournage de la saison 2 du sequel de la série mythique, on voit l’actrice Sarah Jessica Parker avec la minaudière-pigeon de JW Anderson. Or, comme la série est beaucoup plus populaire que cette marque de mode pointue, l’accessoire a pu atteindre la rétine d’un plus large public. Et celui-ci n’est plus que stupeur et roucoulement face au prix de la minaudière : 690 €.

Des chaussettes dans des sandales Dior, un sac baguette Fendi porté à la cheville et une minaudière-pigeon JW Anderson : pas de doute, Carrie Bradshaw reste une modeuse. © Capture d’écran Instagram de Sarah Jessica Parker.

Peut-on vraiment rentrer quelque chose dans ce drôle de sac ?

Fabriqué en résine imprimée en 3D au Royaume-Uni, le sac mesure 2 cm x 21 cm x 11 cm. Une aile se soulève pour révéler un compartiment pouvant accueillir quelques cartes, un gloss, et des clés, au grand maximum. Cette pièce de collection pouvant servir de déco chez soi, comme n’importe quel bibelot, se précommande dès maintenant pour une livraison prévue fin février 2023.

Bon courage pour rentrer un téléphone dans cette minaudière-pigeon JW Anderson. © eshop de la marque.

On peut donc y lire une façon littérale d’incarner l’expression se faire pigeonner. Ou au contraire une manière d’interroger avec humour les normes du bon goût. Peut-être est-ce aussi une façon de nous rappeler comment les smartphones ont mis à la retraite les pigeons voyageurs qui servaient autrefois à communiquer, et se retrouvent aujourd’hui complètement… accessoires.

À lire aussi : Un sac à main peut-il être un bon investissement ? Une experte décrypte le pourquoi du comment

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram et de l’eshop de JW Anderson.