Ce compte Insta identifie déjà tous les looks du reboot de Sex and the City

Le compte Instagram @justlikethat réjouit les fans de mode et de la série culte Sex and the City en créditant chacun des vêtements portés par les personnages, (presque) en temps réel du tournage du reboot And just like that !

Série mode par excellence, Sex and the City (SATC) revient avec une sorte de reboot baptisé And Just Like That, qui sera prochainement diffusé sur HBO Max. Forcément, les fans trépignent d’impatience, et les marques aussi puisqu’il s’agit d’une série connue pour déployer moult placements de produits — en particulier sur Carrie Bradshaw, l’héroïne incarnée par Sarah Jessica Parker, dont beaucoup de looks sont devenus iconiques.

@justlikethatcloset, le compte Instagram qui identifie tous les looks du reboot de SATC

Si certains connaissent déjà bien le compte @everyoutfitsatc qui identifiait chacune des tenues de la série originale (sortie bien avant Instagram), voilà qu’un nouvel entrant s’occupe d’ores et déjà de celles du reboot : @justlikethatcloset !

De quoi aussi documenter la transition des cheffes costumières : Patricia Field de la série originelle a passé le flambeau à Molly Rogers pour ce reboot.

And Just Like That s’annonce riche en clins d’œil à la garde-robe initiale de Carrie Bradshaw puisque les premières images de tournage ont donné à voir une broche en forme de rose bleue (qu’elle a porté dans l’épisode 2 de la saison 3), un sac Baguette violet signé Fendi (qui remplace probablement celui qu’on lui a volé dans la saison 3 aussi), des escarpins en satin bleu à boucle carrée Manolo Blahnik (semblables à ceux utilisés par Big pour la demander en mariage une deuxième fois dans le premier film), ou encore la fameuse ceinture en cuir clouté Street Aheads (qu’elle porte à plusieurs reprises dans le premier film aussi).

Les marques doivent être ravies de ce travail de fan bénévole

Tenu par une professeure ukrainienne de 23 ans, Victoria Bazalinchuk, @justlikethatcloset réalise la prouesse de créditer chacune des pièces portées par les personnages de cette nouvelle déclinaison de Sex and the City. Ce travail d’identification presque en temps réel va sûrement contribuer à ce que les vêtements finissent rapidement en rupture de stock, comme c’est souvent le cas pour ceux de personnalités adulées telles que Kate Middleton ou Megan Markle.

Ne vous y trompez pas cependant : les marques savent très bien que ce genre de travail bénévole de la part de fan dévoué peut clairement les aider, et communiquent sûrement à @justlikethatcloset des informations puisque cela peut jouer en leur faveur…

Photo : Capture d’écran de la série et du premier film Sex and the City