La bande-annonce de la suite de Sex and The City est là et… oh merde, y a M. Big !

Les héroïnes de Sex and the City feront bientôt leur retour dans une série nommée And Just Like That… dont voici les premières images.

Mise à jour du 20 septembre 2021

Le 19 septembre 2021 s’est tenu la 73è cérémonie des Emmy Awards, qui récompense les meilleurs programmes télé de l’année passée.

Évènement dont a profité HBO pour nous livrer les premières images de sa nouvelle série phare And Just Like That…, la suite de Sex and the City !

Voici les premières images de And Just Like That…

Attention, il s’agit d’être rapide, car les quelques images de And Just Like That… sont très fugaces et subtilement disposées en plein milieu de la vidéo d’annonce des nouveautés à venir de la chaîne et plateforme HBO.

Mais à ce stade là d’impatience, on prend ce qu’il y a à prendre.

Ainsi, pendant ces quelques secondes dédiées au programme évènement, on assiste aux retrouvailles de Carrie, Charlotte et Miranda (on rappelle que Kim Cattrall, qui incarnait Samantha, ne sera pas de l’aventure) et on constate avec force amertume que M. Big, aka le pire fuckboy, est toujours de la partie.

Reste à voir ce que le créateur du programme, Michael Patrick King, à qui l’on doit (malheureusement) les films Sex and The City, fera de nos amours nostalgiques pour les héroïnes new yorkaises…

Le tournage de And Just Like That… a commencé

Le 12 juillet 2021

Il nous faut être honnête : l’annonce du retour de Sex and the City, dix-sept ans après la diffusion du dernier épisode, en 2004, nous fait vivre une suite d’ascenseurs émotionnels.

On s’imaginait libérées de Mr Big, le pire des fuckboys, il sera finalement de la partie. On était déçues de ne pas retrouver Kim Catrall et son rôle emblématique de Samantha, nous voici surexcitées de voir Sara Ramirez jouer le premier personnage non-binaire du show télévisé… Mais depuis les premières images du tournage, on pardonne tout.

Preuve que le reboot de la série culte essaie de vivre avec son temps ? En tout cas, c’est sur Instagram que les choses se passent. Depuis l’annonce de la sortie de And Just Like That, il y a quelques mois, HBO Max tient les fans au courant des avancées régulières.

Et après l’annonce de quelques anciens et nouveaux membres du cast, c’est à coup de photos du tournage que nous avons été teasées.

Si des photos de maquillage ont mis la puce à l’oreille des followers du compte, les images des dressings ont déchainé les foules. Et pour cause : les looks des personnages de la série ont toujours fait une grande partie de son charme !

Mais c’est avec une photo du casting iconique que la chaîne américaine a décidé de casser Internet : les personnages de Carrie, Miranda et Charlotte, pleines de charisme avec des tenues on point, dans les rues new-yorkaises. Il faut bien avouer qu’on a du mal à gérer notre excitation de les retrouver !

À lire aussi : J’ai revu l’intégrale de Sex & the City en 2017, voici ce que j’en ai pensé