Récompensée du prix du meilleur scénario lors des Emmy Awards 2021, Michaela Coel a dédié son prix aux victimes de violences sexuelles.

Depuis #MeToo, les cérémonies telles que les Oscars, les Golden Globes les Emmy’s et Cannes servent de plus en plus de tribunes aux messages féministes et humanistes, attirant l’attention sur des sujets de société graves, qu’il est urgent de considérer et de traiter.

C’est précisément ce que Michaela Coel, dont la série I May Destroy You traite des violences sexistes et sexuelles, a fait le 19 septembre lors de la 73è cérémonie des Emmy Awards.

Michaela Coel dédie son Emmy Award aux victimes de violences sexuelles

Michaela Coel, actrice, réalisatrice, scénariste et productrice britannique, est régulièrement acclamée pour ses séries puissantes, qui dissèquent avec un regard critique les affres de nos sociétés modernes.

Après avoir en partie scénarisé Chewing-Gum, la jeune femme a fait montre de ses talents pluriels sur I May Destroy You, dont elle a écrit et co-réalisé neuf épisodes, en plus d’incarner le personnage principal.

Dans I May Destroy You, récompensée ce dimanche 19 septembre 2021 de l’Emmy Award du meilleur scénario pour une mini-série, elle explore les retombées traumatiques de l’agression sexuelle dont son personnage, Arabella, est victime.

Il n’est donc pas surprenant que la jeune femme, féministe engagée par ailleurs, ait décidé de dédier son discours et son prix aux victimes de violences sexuelles.

Après avoir encouragé les auteurs et scénaristes à davantage écrire sur des thématiques et histoires qui les mettent « mal à l’aise » et après avoir remercié son équipe pour son travail sur le projet I May Destroy You, l’artiste a en effet conclu son discours par :

« Je dédie ce prix à toutes les survivantes de violences sexuelles. » Michaela Coel

Un moment puissant salué par une assemblée dont le tonnerre d’applaudissements a accompagné le retour de la créatrice à sa table.

Aux côtés de ce programme, ce sont les séries The Crown et Mare of Easttown qui ont été sacrées.

On notera qu’à l’exception de la comédie Ted Lasso, qui a raflé nombre de prix, ce sont surtout des séries emmenées par des femmes qui ont remporté le plus d’honneurs. Le temps serait-il au changement ?

À lire aussi : Sex Education, saison 3, on regarde ou pas ?