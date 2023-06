Surprise : Samantha de Sex and the City revient dans And just Like That

Kim Cattrall, l’interprète de l’incomparable Samantha dans Sex and the City fera une apparition dans une scène de la suite de la série, And Just like That. Après des années loin du reste du casting, l’actrice sera de retour pour une (très courte) apparition dans un épisode de la saison 2.

Personne ne l’avait vu venir, et pourtant. Kim Cattrall va reprendre le rôle de l’iconique Samantha Jones de Sex and the City dans la suite de la série, And Just like that sur HBO, comme l’a annoncé Variety le 31 mai.

Une scène de réconciliation au téléphone dans la série…

Pour autant, l’époque où Samantha nous comblait en multipliant les aventures d’une nuit et les stratégies farfelues pour séduire ses crush ne semble pas être pour tout de suite. Le personnage ne sera de retour que pour une seule et unique scène, dans le dernier épisode de la deuxième saison.

sex and the city Kim Cattrall est en rouge // Source : WB

Selon Variety, il s’agira d’une séquence au téléphone, dans laquelle Samantha échangera avec le personnage de Carrie, après que les deux anciennes amies ont prévu de se réconcilier lors d’un échange de SMS dans la première saison. Dans les colonnes du magazine américain, on apprend que Kim Cattrall a tourné son dialogue en une journée, sans avoir eu le moindre échange avec les autres actrices ni même avec le showrunner de la série, Michael Patrick King.

…mais pas dans la vraie vie

En mettant en scène la réconciliation entre les anciennes amies Carrie et Samantha, And Just Like That se situe en plein dans la fiction puisqu’en réalité, les relations entre Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall sont désastreuses. Depuis des années, cette dernière accuse ses trois partenaires de jeu de l’avoir mise de côté lors du tournage de la série.

And Just Like That // Source : WB

En 2018, leur mésentente avait éclaté sur Instagram après que Sarah Jessica Parker a présenté ses condoléances à Kim Cattrall, après la disparition tragique de son frère. L’actrice avait alors répondu dans un message incendiaire, accusant son ancienne partenaire de jeu d’être « hypocrite » :

Le fait que tu me tendes continuellement la main est un rappel douloureux de la cruauté dont tu as fait preuve à l’époque et aujourd’hui. Permets-moi d’être TRÈS claire. (Si je ne l’ai pas déjà fait) Tu n’es pas ma famille. Tu n’es pas mon amie. Je t’écris donc pour te dire une dernière fois de cesser d’exploiter notre tragédie afin de restaurer ton image de « gentille fille ».

Pour découvrir ce à quoi ressemblera ce caméo sous tensions, rendez-vous le 22 juin, pour le lancement de la deuxième saison de And Just Like That.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.