La maison Loewe fait pousser des vêtements comme des plantes vertes ou chia pets, et c’est fascinant

Plutôt qu’opposer nature et technologie, la marque Loewe pour sa collection homme printemps-été 2023 par Jonathan Anderson fait pousser des vêtements comme des plantes vertes ou chia pets. Une réflexion sur un futur du luxe plus éco-responsable ?

Ces dernières semaines du mois de juin, se déroulaient les fashion weeks masculines à travers les capitales occidentales de la mode (à savoir New York, Londres, Milan, puis Paris) pour présenter les collections printemps-été 2023. À la veille de la semaine de la haute couture parisienne (qui aura lieu du 4 au 7 juillet 2022 pour présenter l’automne-hiver 2022-2023, si vous voulez tout savoir), un défilé homme m’a particulièrement tapé dans l’œil : Loewe printemps-été 2023.

Le défilé Loewe printemps-été 2023 avec des vêtements en plantes vertes

Les vêtements aux broderies végétales de Loewe printemps-été 2023. © Loewe.

Dirigée artistiquement depuis 2013 par Jonathan William Anderson (fondateur de la marque JW Anderson), la maison espagnole de luxe qui appartient au groupe LVMH excelle à présenter des vêtements qui mettent en avant artisanats séculaires et innovations textiles, le tout piqué de références à l’art contemporain. Cette saison confirme la règle.

À l’heure où la mode n’a d’yeux que pour le virtuel et le métavers, le directeur artistique Jonathan Anderson a imaginé pour Loewe une collection en forme de fusion-réflexion entre l’organique et le fabriqué, la magie de la nature et la technique humaine. En témoignent particulièrement des vêtements d’où poussent littéralement des plantes vertes.

En effet, une vingtaine de jours avant le défilé, une partie de la collection a été ensemencée, arrosée, et cultivée comme des plantes de chia. À noter que les « chia plants » existent aussi sous forme de jouets depuis les années 1970, et regagnent en popularité actuellement sur TikTok (cf. les « chia pets » sur le réseau social chinois).

Mais sur du prêt-à-porter, le résultat s’avère plus inattendu. Ces broderies végétales qui décorent des sneakers, des joggings, ou encore des manteaux sont le fruit d’une collaboration avec la bio-designer espagnole Paula Ulargui Escalona, dont c’est la marque de fabrique.

Loewe invite à arrêter d’opposer nature et technologie, par écrans interposés

Les vêtements écrans du défilé Loewe printemps-été 2023. © Loewe.

Outre les vêtements prêt-à-pousser, cette collection Loewe présentait aussi des pièces composées d’écrans télévisés d’où s’échappaient des visages en train de s’embrasser, ou des phénomènes naturels (comme un coucher de soleil ou l’envol d’oiseaux). De quoi s’interroger sur l’opposition entre nature et progrès technologique, mais aussi sur ce que peut représenter le luxe à l’épreuve d’impératifs écologiques.

Car, que l’on s’habille pour l’IRL ou le métavers, à partir de matière animale ou virtuelle, la pollution subsiste et menace d’une manière ou d’une autre notre planète. Faire pousser ses vêtements pour un résultat éphémère pourrait-il devenir un luxe de demain ?

À lire aussi : Lena Situations lance Hôtel Mahfouf, sa marque mode et déco, cet été !

Crédit photo de Une : Loewe.