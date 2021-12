Zendaya & Tom Holland, dissuadés de se mettre en couple par la prod’ de Spider-Man ? C’est cela oui…

Amy Pascal, productrice de Spider-Man : No Way Home vient de raconter qu’elle avait tenté de persuadé Tom Holland et Zendaya de ne pas se fréquenter pour le bien de la franchise hollywoodienne.

Nombreux sont les couples à se rencontrer sur leur lieu de travail, et le milieu du cinéma confirme la règle, donnant naissance à des couples de star mémorables.

Parmi les plus adulés des jeunes d’aujourd’hui, Zendaya et Tom Holland font figure de power couple depuis leur rencontre sur le tournage de Spider Man. Et pourtant, ils auraient pu ne jamais finir ensemble, s’ils avaient écouté les conseils de la co-productrice du film.

Pourquoi les acteurs de Spider-Man finissent toujours par tomber amoureux dans la vraie vie ?

Dans une interview accordée au New York Times le 17 décembre 2021, Amy Pascal, co-productrice de la franchise hollywoodienne, vient de livrer d’étonnantes confidences. Le journaliste du grand quotidien étatsunien lui demande ainsi :

Tobey [Maguire] et Kirsten [Dunst]. Emma [Stone] et Andrew [Garfield]. Tom [Holland] et [Zendaya]. Pourquoi tous vos rôles-titres finissent toujours par craquer l’un pour l’autre dans la vraie vie ? Cela ne peut pas être que [la combi en] spandex.

Ce à quoi la co-productrice de Spider-Man : No Way Home (en train de battre des records au box-office) a répondu :

« J’ai pris Tom et Zendaya à part, séparément, lorsque nous les avons castés pour la première fois et je leur ai fait la leçon. Ne faites pas ça — vraiment pas. Essayez au moins. J’ai donné le même conseil à Andrew et Emma. Ça peut juste compliquer les choses, vous savez ? Et ils m’ont tous ignoré. »

Zendaya et Tom Holland en train de tomber amoureux, une allégorie © Copyright 2021 CTMG. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & ™ 2021 MARVEL

La productrice a déconseillé à Tom Holland et Zendaya de se mettre en couple

Notons que dans n’importe quel autre type de métier, qu’un supérieur hiérarchique donne des contre-indications sur le plan sentimental serait malvenu, interventionniste, même formulé sur le ton du conseil.

Même s’ils étaient jeunes sur le tournage de leur premier Spider Man (en 2017 pour Homecoming, ils avaient 21 ans), Zendaya et Tom Holland étaient tout de même majeurs, vaccinés, et pas non plus aux balbutiements de leur carrière.

Alors certes, le principe du no zob in job peut éviter bien des complications professionnelles, mais peut-être que la prod raconte cette histoire dans les médias pour faire grimper l’intérêt autour du couple et donc du film… Une stratégie marketing courante.

Toujours est-il qu’ils forment aujourd’hui l’un des couples de stars les plus scrutés de leur génération, tout en paraissant relativement accessible grâce à leur fort capital sympathie. Quand ils parlent de leur différence de taille, par exemple, cela contribue à les humaniser. Et maintenant que Tom Holland veut devenir père bientôt, cela fait encore grimper le mignonnerie-mètre.

Tobey Maguire, Andrew Garfield, and Tom Holland as Spider-Man, donning the iconic red and blue spandex. pic.twitter.com/EuCxD3Rucv — Jp 🕸⚡ (@jpmoney1999) December 28, 2019

Au milieu du raz-de-marée de prise de parole pour faire la promo du film, de nombreuses personnes se prennent en photo dans des déguisements de Spider-Man. Peut-être est-ce dans l’espoir de rencontrer l’amour également, grâce au pouvoir insoupçonné de cette fameuse combinaison en spandex, au capital sexy/kinky clairement sous-estimé ?

À lire aussi : Pour Spider-Man, Zendaya enfile une robe toile d’araignée on ne peut plus dans le thème

Crédit photo de Une : Copyright 2021 CTMG. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & ™ 2021 MARVEL.