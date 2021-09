Oscar Isaac embrasse Jessica Chastain sur le tapis rouge, brouillant les frontières entre amour fictionnel et réalité du travail

Amants à l’écran, amis dans la vie, l’acteur Oscar Isaac et l’actrice Jessica Chastain semblent un peu trop pris dans leur rôle de couple. Leurs étreintes sur le tapis rouge de la Mostra de Venise posent beaucoup de questions.

Aussi glamour soit-il, le tapis rouge reste un lieu d’exercice professionnel (oui, c’est beaucoup plus sexy qu’un simple bureau, on est d’accord) pour les célébrités qui viennent y faire leur promotion. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Jessica Chastain et Oscar Isaac ont su faire le show. Bouillant.

Le 4 septembre 2021 à la 78e édition de la Mostra de Venise, ces collègues de caméra ont squatté la carpette écarlate du film Competencia Oficial pour poser devant les objectifs des photographes. Et c’était le baiser chaste le plus torride de l’année.

Amants à l’écran, amis dans la vie, très tactiles sur le tapis rouge ?

I wish I had words for this but I really do not pic.twitter.com/xJVzOJJCeh — Christina Newland (@christinalefou) September 4, 2021

En plus de dévorer du regard sa consoeur états-unienne, l’acteur américano-guatémaltèque a profité de certaines poses rapprochées pour lui embrasser l’intérieur du bras, après s’être enivré de son aisselle. Il n’en fallait pas plus pour que Twitter puis Instagram et bientôt les médias s’enflamment sur une possible romance entre eux.

Le hic, c’est qu’ils sont mariés chacun de leur côté avec quelqu’un d’autre : Oscar Isaac, avec la réalisatrice et scénariste danoise Elvira Lind depuis 2012 ; Jessica Chastain avec le comte italien Gian Luca Passi de Preposulo depuis 2017 ! Lui travaille pour les relations presse de marques de luxe quand il ne s’occupe pas de la production de Prosecco dans l’immense demeure familiale Villa Tiepolo Passi.

Alors on a bien évidemment le droit de fantasmer une romance entre ces deux stars hollywoodiennes, vu leur complicité sur tapis rouge. Mais n’oublions pas que l’amitié homme-femme existe, et qu’elle peut être particulièrement… démonstrative, si on le désire !

Rappelons aussi que ces collègues de travail se connaissent de longue date, puisqu’ils étudiaient ensemble les arts dramatiques à la Julliard School.

Un baiser opération promo pour la série Scène de la vie conjugale ?

Et surtout, le tapis rouge reste un espace de promotion professionnelle, et ces deux-là ont justement une série à médiatiser : Scène de la vie conjugale, dans laquelle Jessica Chastain et Oscar Isaac incarnent justement une nouvelle version du couple de la minisérie suédoise de 1973 au même titre, réalisée par Ingmar Bergman.

Pour en revenir à ce tapis rouge, ce qui contribue à le rendre torride, c’est que Jessica Chastain semble bel et bien consentir au baiser reçu sur le bras qui n’a donc rien de volé. Ce qui conforte cette hypothèse, c’est qu’elle s’en amuse sur Twitter en publiant une photo de Gomez Addams embrassant Morticia dans la sitcom La Famille Addams de 1962.

Et heureusement, qu’elle semble consentir, car on n’embrasse pas des gens sans leur consentement, pas même quand on est collègue de travail, ni quand on est aussi canon qu’Oscar Isaac !

D’ailleurs, l’appréciation de cette scène de la vie faussement conjugale sur tapis rouge aurait sûrement été toute autre si cet acteur répondait moins aux critères esthétiques en vigueur actuellement.

Mais cette démonstration publique d’affection entre stars magnifiques de cinéma qui s’aiment dans la fiction s’inscrit dans une lignée de romance simulée sur le tapis rouge pour alimenter les retombées médiatiques.

lady gaga and bradley cooer walked so oscar issac and jessica chastain can run pic.twitter.com/JJMn1TOncl — allure (new) (@gagallure) September 5, 2021

On pense à Zendaya et Tom Holland, Zendaya et Jacob Elrodi, et bien sûr Bradley Cooper et Lady Gaga. Cette dernière a bien fini par obtenir un Oscar, donc peut-être que ces nouvelles étreintes sur tapis rouges porteront chance à Jessica Chastain, la statuette justifiant les moyens.

