5 idées de déguisements d’Halloween faciles qui changent des classiques

De Squid Game à Tiger King, en passant par Scream Queens et La Casa de Papel, voici de quoi vous déguiser facilement pour Halloween — même pour une soirée à l’arrache ! Avec en bonus, Ariana Grande, en cas de giga flemme.

D’un côté, il y a les fans d’Halloween qui prévoient des idées de costumes des mois à l’avance. De l’autre, il y a ceux qui s’en foutent royalement. Au milieu reste un tas de personnes invitées au dernier moment à une soirée déguisée et ne savent que porter.

Heureusement, voici quelques suggestions faciles à adopter avec ce qu’on a déjà à la maison ou ce qu’on peut trouver facilement — plutôt que de faire deux trous dans un drap blanc pour se la jouer Casper à l’arrache !

Alors certes, on pourrait se contenter de taper le nom de sa série préférée + cosplay sur Amazon, mais c’est beaucoup plus drôle et malin de se bricoler un look à partir de vêtements prévues pour la vie quotidienne qu’on pourra reporter sans craindre de se sentir déguisée.

Le survêt vert de Squid Game

Squid Game, c’est la série événement la plus regardée en ce moment sur Netflix. Les personnages y portent des survêtements verts, associés à des Vans blanches — et les ventes de ces dernières ont explosé : +7800% depuis le lancement de cette fiction sud-coréenne.

Squid Game © Netflix

Alors si vous comptiez vous offrir un jogging prochainement, peut-être serait-il judicieux de le choisir couleur vert sapin, d’y ajouter éventuellement des bandes de scotch blanc le long des bras et des jambes et un post-it de nombre à trois chiffres sur la poitrine, ainsi que de dégainer une paire de sneakers blanches, et le tour sera joué.

Survêtement oversize avec sweat à épaulettes, Asos Petite, 47,99€ l’ensemble.

Chaussures Classic Slip-On, Vans, 65€.

La combi rouge de La Casa de Papel

Si vous pensiez à investir dans un plaid ou même un onesie en pilou pilou pour passer l’hiver, peut-être est-ce le moment d’opter pour une combinaison rouge afin de vous déguiser en personnage de La Casa de Papel en un clin d’oeil !

La Casa de Papel © Netflix

Sinon, c’est le moment de demander à toutes vos amies si l’une possède une veste zippée rouge et une autre un pantalon rouge, afin de bricoler un look semblable.

Si vous y tenez vraiment, vous pouvez toujours vous bricoler un max en maquillant une planche de carton, mais elle ne fera pas long feu, vu que c’est typiquement le genre d’accessoire qui s’égare au bout du deuxième verre en soirée !

Combinaison de travail, Oxwork, 20,32€.

La moustache et la chemisette à la Tiger King

Pour se déguiser en héros de Tiger King, inutile de trop réfléchir, il suffit d’être outrancier.

Tiger King © Netflix

Il faudra surtout vous maquiller une moustache Easy Rider (soit au-dessus de la ligne supérieure + deux traits qui descendent perpendiculaires jusqu’au menton qu’on prendra soin de laisser nu) : ce sera la clef de voûte de votre déguisement. Cela se fait facilement avec un crayon yeux, noir ou marron, comme celui Fenty Beauty ci-dessous.

Vous pouvez continuer en enfilant un bandana sur la tête, y ajouter un chapeau de paille ou une casquette, et encore par-dessus une paire de lunettes de soleil.

Pour le reste, une chemisette colorée — surtout si elle a des motifs (s’il y a une chemise imprimée léopard ou tigrée au fond de votre placard que vous n’osez jamais porter, c’est le moment de la dégainer) — rentrée dans un jean et une grosse ceinture marron feront l’affaire !

En guise d’accessoire, un lacet de chaussure noué autour du cou façon cravate bolo de fortune, ainsi qu’un félin en peluche (c’est le moment de l’emprunter aux enfants de votre entourage) seront parfaits.

Crayon contour yeux longue tenue Flypencil, Fenty Beauty, 19,90€.

Chemise avec revers profond effet satiné à imprimé tigre, Asos, 35,99€.

Le total look rose poudré, accessorisé d’une arme blanche des Scream Queens

Beaucoup plus dans le thème d’Halloween, les héroïnes de la série Scream Queens sont assez faciles à copier. Il suffit de porter tout ce qu’on a de rose et plutôt bon chic bon genre dans sa garde-robe — ou, là encore, de piocher dans le vestiaire de vos potes — afin d’en faire un total look !

Scream Queens © Netflix

C’est aussi le moment de mutualiser tous les bijoux de perles de vos potes et/ou de votre famille pour les porter en accumulation afin de compléter l’allure de bourgeoise sanguinaire et pourrie gâtée de cette fiction déjantée.

On ne saurait vous conseiller de vous balader avec un couteau à la main, ce qui peut s’avérer beaucoup trop dangereux et vous attirer des ennuis. En revanche, un rouleau à pâtisserie, une clef anglaise, ou un chandelier façon arme de Cluedo feront tout aussi bien l’affaire.

Blazer court en jersey à motif pied-de-poule, 35,99€, et mini-jupe de costume en jersey assorti, 22,99€, Asos.

Collier de perles, Asos, 7,49€.

Rouleau à pâtisserie, GOODYWOODYcompl sur Etsy, 22€.

La queue de cheval et le sweat en guise de robe à la Ariana Grande

Costume simplissime à réaliser si vous avez les cheveux longs (ou de bonnes extensions) : vous faire une queue de cheval, un trait de liner sur les yeux, et enfiler un sweatshirt immense en guise de robe.

À vous de voir si vous souhaitez compléter votre allure d’immense popstar de petite taille par, au choix, une paire de cuissardes, de baskets à plateforme massive, ou de Crocs !

Libre à vous ensuite de parler toute la soirée en vocal fry, voire de tenter quelques high notes pour qu’on confonde pleinement avec Ariana Grande. Et si vous chantez faux, c’est précisément ce qui pourra vous rendre repoussante, donc parfait pour Halloween !

Sweatshirt « Ask for consent » en coton biologique et polyester recyclé, de l’association féministe de lutte contre les violences sexuelles Consentis, 35€.

Eyeliner haute précision, Sephora Collection, 8,99€.

À lire aussi : 12 looks de célébrités qui ont envoyé du bois à Halloween 2020

Crédit photo de Une : Squid Game © Netflix