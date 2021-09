Des nouveaux documentaires Netflix arrivent, et c’est toujours plus drama

Une série de documentaires a été annoncée par Netflix pour l’année 2021-2022. Et oui… il y a la suite de Tiger King !

Si ça ne vous dit rien de regarder la millième saison de La Casa de Papel (ils sont sortis de la banque ou pas, finalement ?), la plateforme au logo rouge nous prépare une flopée, que dis-je, une ribambelle de documentaires tous plus drama les uns que les autres.

Netflix n’a pas fait les choses à moitié avec une bande-annonce en slow-motion et une police d’écriture à la Quentin Tarantino… Ça donne envie de découvrir toutes ces histoires !

Le géant du petit écran a déjà frappé fort plusieurs fois avec des documentaires comme Tiger King (qui a sauvé le début du premier confinement, qu’on se le dise), Wild Wild Country, un focus sur un gourou et l’aventure de sa secte digne d’un film, ou encore l’affaire Jeffrey Epstein.

Sans surprise, les nouveaux documentaires Netflix ont tous un point commun : ça parle d’arnaque et de crimes… Hâte.

Le meilleur pour le début : Tiger King 2

Comment va Carol Baskin ? C’est une question qu’on se pose toutes au moins une fois par semaine, nan ? Eh bien vous allez sûrement avoir la réponse bientôt avec la saison 2 de Tiger King qui sort avant la fin de l’année 2021 (omg).

On espère une chose : qu’ils ont tous laissé les gros chats tranquilles et que Joe Exotic a changé de chemise.

The Tinder Swindler, un arnaqueur swipeur

En février 2022, quoi de mieux que de passer la Saint-Valentin devant ce documentaire racontant l’histoire d’un arnaqueur qui se faisait passer pour un milliardaire sur Tinder ? Sûrement un bon moyen de détecter le prochain mytho qui vous donnera envie de swiper à droite.

Bad Vegan, avec un chien immortel (oui)

Une femme restauratrice connue, Sarma Melngailis, tombe amoureuse d’un homme qui se trouve être un arnaqueur (encore). Il la convainc de lui donner plein d’argent pour faire grandir son business et rendre son chien immortel (hein ?).

Une histoire plus que délirante qui peut peut-être arriver au level de Tiger King, à découvrir en 2022 également.

Trust no one: The hunt for the crypto king, les bas-fonds de la cryptomonnaie

Celui-ci ressemble vraiment à un film que Scorsese pourrait réaliser cette année.

Un groupe d’investisseurs enquête sur la mort de Gerry Cotten, un multimillionaire de la cryptomonnaie qui aurait volé 250 millions de dollars. Plus d’infos en 2022 — de l’argent, du crime, de la mort, sign me up.

Alors, vous avez hâte de binger ça comme disent les jeunes ? Une chose est sûre, il y aura de quoi débriefer pendant vos apéros !

Abonnez-vous à Netflix, à partir de 8,99€/mois

À lire aussi : Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2021