Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2021

Entre les films, les séries et les documentaires qui sortent chaque mois, vous avez de quoi occuper votre temps libre ! Voilà un petit tour d’horizon des nouveautés qui arrivent en octobre 2021 sur Netflix.

Après une rentrée sans doute bien remplie, vous méritez bien de glander quelques heures sur votre canapé. Ça tombe bien : comme chaque mois, Netflix vient de dévoiler la liste des nouveaux contenus qui intègrent son catalogue !

Les films qui arrivent sur Netflix France en juin 2021

The Guilty, le 1er octobre sur Netflix

Très beau casting pour cette création Netflix qui débarque tout bientôt : Jake Gyllenhaal, Riley Keough, Paul Dano et Ethan Hawke.

The Guilty suivra l’histoire d’un inspecteur relégué au centre d’appels d’urgence, qui tente de sauver une interlocutrice au fil d’une rude journée riche en révélations et règlements de compte.

Une fiction sans doute haletante, dont on a hâte de voir l’entièreté.

8 rue de l’Humanité, le 20 octobre sur Netflix

Voici le nouveau film de Dany Boon, dont on ne compte plus le nombre de succès incroyables, et qui voit son dernier bébé directement débarquer sur la plateforme de streaming.

Cette fois-ci, dans son giron : un Paris désert en raison de la pandémie, dont les habitants d’un petit immeuble s’adaptent tant bien que mal à leur nouvelle vie confinée.

À vous de décider si vous a avez envie de remettre le nez dans l’enfer du confinement de mars 2020.

Army of Thieves, le 29 octobre sur Netflix

Dans ce préquel du film Army of the Dead, une mystérieuse femme recrute Dieter, employé de banque, afin de braquer des coffres-forts inviolables à travers l’Europe.

On a pas encore trop compris le rapport avec l’apocalypse zombie du premier opus mais qu’importe : le mystère se dissipera sans doute le 29 octobre.

Les autres films qui arrivent sur Netflix en octobre 2021

Diana, la comédie musicale, le 1er octobre

Samba, le 1er octobre

Halloween 5, le 1er octobre

Cursed, le 1er octobre

Elle est trop bien, le 1er octobre

Love, et autres drogues, le 1er octobre

L’écume des jours, le 1er octobre

Slenderman, le 4 octobre

Killer Game, le 6 octobre

Rancune, le 8 octobre

Toxique, le 13 octobre

One Night in Paris, le 14 octobre

Night Teeth, le 20octobre

Budapest, le 26 octobre

Hypnotique, le 27 octobre

Halloween, le 27 octobre

Les séries qui arrivent sur Netflix France en octobre 2021

Maid, le 1er octobre sur Netflix

Fuyant une relation violente, une jeune mère devient femme de ménage et se bat pour subvenir aux besoins de sa fille, dans l’espoir d’un avenir meilleur.

Emmenée par Margaret Qualley, Andie MacDowell et Nick Robinson, cette fiction en 10 épisodes promet de nous foutre la chair de poule et les larmes aux yeux.

Family Business saison 3, le 8 octobre sur Netflix

Depuis 2019, Jonathan Cohen, Julia Piaton et Gérard Darmon ravissent les abonnés Netflix dans un programme barré signé Igor Gotesman, dont on aurait bien fumé encore quelques saisons supplémentaires.

Commandée par Netflix en octobre 2020, la troisième (et ultime saison) de Family Business débarque dans seulement quelques jours sur la plateforme de streaming. Et promet sans doute un beau succès à la joyeuse bande de la beuhcherie !

You, saison 3, le 15 octobre sur Netflix

Très attendue par une belle partie des abonnés Netflix, You saison 3 arrive tout bientôt.

Continuant d’explorer son concept de base, cette saison verra Joe s’intéresser à une nouvelle victime prénommée Natalie. Incarnée par Michaela McManus (Les Frères Scott, The Village), ce personnage se voudra ambitieux, intelligent, et a priori difficile à duper.

Saura t-elle toutefois déjouer les plans maniaques de Joe ?

Rien n’est moins sûr, car comme tous les protagonistes de la série, Natalie cache de lourds secrets, que se fera une joie de déterrer Joe pour mieux tourmenter sa victime.

Les autres séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2021

On my Block saison 4, le 4 octobre

Pretty Smart saison 1, le 8 octobre

Another Life saison 2, le 14 octobre

My Name saison 1, le 15 octobre

Locke & Key saison 2, le 22 octobre

Dynasty saison 4, le 22 octobre

The Office, l’intégrale, le 23 octobre

Le temps de t’oublier saison 1, le 29 octobre

Call My Agent Bollywood, saison 1, prochainement

Vous savez désormais quoi mater au bureau, en faisant semblant de faire la compta !

