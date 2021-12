Tom Holland, prêt à laisser son costume de Spider-Man pour être père

Alors que le très méta Spider–Man: No Way Home vient de sortir, Tom Holland, qui incarne l’homme-araignée, en dit plus sur ses projets à venir. Et ils ne concernent pas vraiment le cinéma…

Tom Holland, acteur britannique de 25 ans, enchaîne les films du MCU (Marvel Cinematic Universe) depuis 5 ans. En couple avec la talentueuse Zendaya, avec qui il a partagé l’affiche à plusieurs reprises, il vient de faire des déclarations au magazine People, concernant ses projets pour les années à venir.

Laisser Spider-Man et fonder une famille ?

L’acteur dit vouloir changer de priorités en privilégiant sa vie personnelle :

« J’ai passé ces six dernières années à me consacrer à ma carrière. Je veux prendre une pause et me concentrer sur le fait de fonder une famille, comprendre ce que je veux faire en-dehors de ce monde [MCU]. »

Pour cela, il serait prêt à passer le flambeau à un autre acteur et se mettre en retrait comme il l’explique :

« Je ne veux pas être celui qui empêche le prochain jeune talent qui mériterait tout autant de l’incarner. J’adorerais voir à l’avenir un Spider-Man différent – peut-être qu’on aura une Spider-Gwen ou une Spider-Woman. Nous avons eu trois Spider-Man d’affilée, nous avons tous été pareils. Ce serait bien de voir quelque chose de différent. »

L’acteur se plaît à imaginer un peu plus de diversité pour le personnage de Spider-Man et on souscrit tout à fait à cette demande.

(© Studiocanal GmbH)

Une parole rare sur la paternité

On n’entend que trop peu des acteurs et de futurs pères de façon générale, dire vouloir adapter leur carrière à leur projet de paternité. C’est bien souvent les femmes qui doivent mettre un frein à leurs ambitions pour mener une grossesse puis s’occuper des enfants. On le constate avec le recours massif des femmes au temps partiel après une première naissance et plus encore après une deuxième.

L’acteur qui aime beaucoup les enfants et entretient une belle relation avec son propre père, le comédien Dominic Holland, explique dans la même interview :

« J’adore les enfants. J’ai hâte d’être papa. Je peux attendre, mais je veux dire j’ai hâte. Si je suis à un mariage ou à une fête, je suis toujours en train de passer du temps à la table des enfants. »

Cette annonce de vouloir prendre une pause dans le but de se consacrer à sa famille et à ses futurs enfants donne un bel exemple à tous les hommes. Pourquoi ce devrait si souvent être les femmes qui mettent entre parenthèse leurs projets plutôt que les hommes ?

Zendaya ne s’est pas exprimée, quant à elle, sur le sujet mais on espère qu’elle ne va pas faire une pause tout de suite, car on a bien hâte de voir d’autres saisons d’Euphoria.

Image en une : © capture d’écran, Graham Norton Show