Vous êtes plutôt grosses fessées et menottes aux poignets, ou missionnaire les yeux dans les yeux ? Nous, on le sait !

Si beaucoup de coquins et de coquines ont découvert le BDSM grâce à la vision aussi édulcorée que problématique proposée par Fifty Shades of Grey, d’autres pratiquaient déjà le bondage et le sadomasochisme depuis belle lurette.

Kinky ou non, toutes les pratiques et toutes les envies sont dans la nature (à condition qu’elles soient légales et consenties, on s’entend) !

Que vous soyez plutôt sage au lit ou que vous aimiez pimenter votre vie sexuelle avec des jeux plus ou moins osés, en quelques questions, découvrez quelle pratique olé olé est faite pour vous faire vibrer sous les draps.

Commencer le quiz ! Quand vous partez en vacances entre amis, vous êtes plutôt du genre à :



Mener la barque : c’est vous qui prenez toutes les décisions et c’est vers vous qu’on se tourne pour tout trancher. Globalement, vous adorez organiser les soirées, week-ends et anniversaires surprises avec un poil d’autorité. Suivre le mouvement et vous laisser porter par le courant : vous fuyez les responsabilités et préférez mettre les pieds sous la table et profiter de l’instant présent. Carpe Diem. Choisir la destination et le logement et donner un coup de main à la cuisine, mais il ne faut pas compter sur vous pour décider des activités du jour ou rédiger la liste des courses pour 15 personnes. Correct ! Faux ! Continuer >> De manière générale, comment gérez-vous les petits bobos du quotidien ?



Très mal, vous êtes une vraie drama queen douillette et voyez flou dès que votre petit orteil tape le coin d’un meuble Assez bien, ce n’est pas votre genre de faire la mijaurée pour une petite bosse, mais vous laissez occasionnellement échapper une larme qui roule en silence sur votre joue quand la douleur est trop intense Vous êtes une vraie casse-cou, vous encaissez les blessures et les douleurs comme une cascadeuse pro et votre corps est parsemé de cicatrices Correct ! Faux ! Continuer >> Dans un sex shop, vous jetez votre dévolu sur : Sexshop ? Jamais vous n’y mettrez les pieds. Vous avez trop peur d’y croiser votre boss et sa femme et de toutes façon, c’est pas votre truc de vous titiler le clito. Les bodies sexy en dentelles, les huiles de massage et le petit vibro designé pour passer pour un tube de rouge à lèvres (même si vous ne dupez absolument personne) Les combinaisons en latex intégrales à porter à toutes heures de la journée, les laisses et les martinets (mais pas forcément pour vous) Les menottes en fourrure rose, les harnais en cuir et les colliers pour chien (mais pas pour Boulette, votre bouledogue français). Vous n’y allez pas. En général, c’est votre partenaire qui décide du prochain jouet qui fera son entrée dans votre prochaine session de jambes en l’air. Correct ! Faux ! Continuer >> Quelle musique vous ambiance en soirée ? Britney Spears – I’m a slave for you Cigarette after sex – Affection Shakira – La tortura Madonna – Erotica Marvin Gaye – Sexual Healing Correct ! Faux ! Continuer >> Au bar, quel cocktail sirotez-vous jusqu’à rouler sous la table ? Un Sex on the Beach avec des glaçons Un Virgin Mojito Un Moscow Mule avec un supplément de gingembre La même chose que votre moitié Vous passez derrière le bar et montrez au serveur comment préparer un VRAI Whisky Sour Correct ! Faux ! Continuer >> Dans quelle sauce vos pâtes baignent-elle ?



Vous ne mettez pas les pieds dans la cuisine et passez votre temps à vous faire livrer des plats, selon votre humeur du moment. Dans de la sauce sriracha qui picotte légèrement Dans une marée de piment Cayenne. Moins vous pouvez sentir votre langue après un repas, mieux c’est Dans la sauce bolognaise dont feu votre grand-mère italienne tenait le secret Correct ! Faux ! Continuer >> Pendant une dispute avec un ami, vous :



vous défendez comme vous pouvez et cherchez vos mots, mais vous avez toujours été la plus nulle en battle de rap. Plus tard, sous la douche, par contre, plein de punchlines vous viennent à l'esprit. écoutez ses reproches de manière passive et laissez ses mots glisser sur vous avec indifférence lui rentrez dans le lard et lui ressortez tous les screenshots que vous attendiez de ressortir avec impatience pour appuyer votre défense. Vous lui sortez ses quatre vérités tel un avocat de la Cour Suprême et le regardez pleurer, un sourire aux lèvres. Il ne fallait pas vous chercher. vous mettez immédiatement à pleurer comme un enfant qui se fait réprimander. Vous ne supportez pas les confrontations. vous excusez platement (même si vous n'avez rien fait) et jurez de ne plus jamais recommencer ce qu'il vous reproche (même si vous ne savez pas quoi il vous accuse) Correct ! Faux ! Continuer >> Quel genre de sous-vêtements peut-on trouver dans vos tiroirs ? Les strings et tangas en dentelles que vous gardez depuis des années lumières Des culottes confortables et des boxers en coton bio équitable, tricotés par des grands-mères en maisons de retraite. Vous détestez la lingerie moulante qui vous scie la moule en deux Quels sous-vêtements ? Vous êtes cul nu H24 des guêpières, corsets en cuir, porte-jarretelles… Bref, tout ce qui vous donne une allure badass. des harnais et de la lingerie fine que vous mettez 30 minutes à enfiler tant il faut vous débattre avec les bretelles et attaches qui pendouilles de tous côtés Correct ! Faux ! Continuer >>

