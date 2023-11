Bon plan Black Friday : ce super babyphone Philips Avent est en promo

Le Black Friday vient de débuter et les promos pullulent sur la toile. Et si vous aviez envie d’acheter un babyphone pour les nuits et siestes de votre héritier, c’est peut-être le moment d’en profiter.

Pas besoin de vivre dans un château de 600 m² pour avoir besoin d’utiliser un babyphone. Mais cet objet, bien pratique, peut parfois coûter un peu cher. Mais à quoi peut-il bien servir, vous demandez-vous, si vous venez de débarquer dans le doux monde de la parentalité ? Globalement, à entendre ce qu’il se passe dans la chambre de l’enfant quand il dort et il peut alerter le parent en cas de bruits suspects. Mais il sert (surtout) à réveiller ledit parent en l’aidant à entendre les pleurs du nouveau-né qui réclame à bouffer toutes les deux heures, dans les premiers mois de sa vie.

Cet objet peut être rassurant pour de nombreux parents, et ça tombe bien, puisqu’il est en promo sur Amazon pendant le Black Friday.

Grosse réduction sur le babyphone vidéo de Philips Avent

Le Black Friday, on le sait, est la semaine parfaite pour faire des économies. Mais même si les sirènes du marketing chantent parfois très fortement auprès des oreilles des nouveaux parents, n’oubliez pas que tout (ou presque) se trouve également en seconde main, et que vous n’êtes pas obligés d’investir tout votre livret A dans des objets de puériculture. Vous faites comme vous le voulez, comme vous le pouvez.

Néanmoins, si vous voulez sauter sur l’occasion, le babyphone vidéo de Philips Avent est actuellement en promo sur Amazon. Ce babyphone est pratique, car il permet de regarder sur un écran de 2,7 pouces que l’héritier est bien endormi et qu’il respire. Il permet également de lui parler et de le rassurer au beau milieu de la nuit, sans avoir à quitter votre lit tout chaud, et il peut aussi diffuser des berceuses pour le calmer.

