Black Friday : ce lisseur Dyson est en promo et ce serait dommage de rater ça

Le Black Friday vient à peine de débuter que déjà, des promotions sur des articles d’exception comme le lisseur Dyson CORRALE pleuvent. Vous ne connaissez pas encore cette pépite ? Laissez-nous vous en parler.

Quelle que soit notre texture initiale de cheveux, pouvoir se faire un joli brushing maison en quelques minutes est un véritable avantage. Le problème, c’est que les lisseurs disponibles sur le marché n’offrent pas toujours des résultats très efficaces et durables en fonction des différentes natures capillaires. Pour pouvoir vous aider à choisir l’appareil qu’il vous faut, nous vous avions parlé du Dyson CORRALE dans notre guide sur les meilleurs lisseurs du marché. Et il s’avère que ce dernier a vu son prix chuter grâce aux promos du Black Friday…

Le prix de l’efficacité

Le prix du Dyson Corrale est plutôt élevé pour ce type de produit disons-le. Proposé initialement à 449 €, il perd aujourd’hui 100 € grâce au Black Friday et est maintenant vendu 349 €. Certes, nous sommes sur un produit plutôt onéreux à l’image des autres appareils vendus par la marque britannique. Rassurez-vous, vous allez très vite constater qu’il en vaut la peine. Sans fil, il possède une batterie inspirée des aspirateurs Dyson qui offre une autonomie de 30 minutes et une qualité de lissage qui ne perd pas de sa superbe au fur et à mesure du lissage.

Facile à manipuler, il reste confortable à utiliser, même lorsqu’on a les cheveux épais. Pour éviter les chocs thermiques, l’outil mesure 100 fois par seconde la température de l’appareil pour la garder constante et ne pas abîmer la fibre capillaire. Le résultat quant à lui, est brillant, lisse, sans frisottis et les cheveux ne re-bouclent pas au fil de la journée. Bref, c’est vraiment la Rolls des lisseurs.

Un appareil exceptionnel… Et multitâches

Vous vous en doutez, il est possible de faire bien d’autres choses avec le Dyson Corrale qu’un simple lissage. Ce dernier permet également de créer de jolies ondulations en enroulant la mèche autour du lisseur et en la tirant au fur et à mesure. Du wavy naturel aux boucles glamour… Vous êtes seule maître à bord ! Et l’avantage de cet appareil, c’est que sa précision, sa constance thermique et son adaptabilité le rendent absolument imbattable en termes de résultats. Une réputation qui n’est plus à faire…

