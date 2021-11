6 produits capillaires en promo Black Friday qui aident les cheveux face au froid 

Bon… ça y est, c’est l’hiver. Et si on vous parle souvent de routine skincare, vos cheveux aussi ont besoin que vous preniez soin d’eux en leur donnant ce qu’il faut pour survivre au températures qui baissent de jour en jour. Ça tombe bien, c’est le Black Friday !

Le Black Friday, c’est l’occasion de se refaire une routine de soin pour les cheveux digne de ce nom. Du shampoing à l’après-shampoing en passant par l’huile de soin, voici tout ce qu’il vous faut pour pouvoir faire face à l’hiver sans que votre cuir chevelu ne se déséquilibre ou que votre fibre s’assèche.

L’huile de Leonor Greyl

L’huile de Leonor Greyl, Leonor Greyl, 29,95€ au lieu de 39€

Tout comme celle pour la peau, l’huile de soin pour les cheveux permet de maintenir un bon niveau d’hydratation au coeur de la fibre. Le but ? Éviter qu’ils s’assèchent, se dénaturent et se ternissent. Et l’huile multi-usages de Leonor Greyl (un des best-sellers de la marque) est faite pour combler toutes vos attentes.

Huile de soin pré-lavage fortifiante de Fable & Mane

Huile de soin pré-lavage fortifiante Holiroots, Fable & Mane, 11,25€ au lieu de 15€

Parce que traiter ses pointes sans traiter son cuir chevelu, ça n’a pas de sens, la marque Fable & Mane a formulé une huile de soin à appliquer avant le shampoing pour fortifier vos racines. Un must-have !

Coffret soin pour cheveux bouclés de Devacurl

Coffret de soins pour cheveux bouclés, Devacurl, 24€ au lieu 32€

Vous avez les cheveux bouclés ? Et si vous investissiez dans des produits fait pour vous qui vont pouvoir donner de la force à vos boucles, chouchouter votre cuir chevelu et apporter de la brillance ?

Ça vous dit comme programme ? Bon… Eh bien laissez-nous vous présenter le coffret de soin Devacurl. Disposant de quatre produits allant du shampoing sans rinçage au daily conditioner et en passant par les soins stylisants, il vous permet de mettre la main sur une routine complète, efficace et dédiée à votre type capillaire.

Leave-in d’Aveda

Leave-in, Aveda, 25,90€ au lieu de 37€

Si vous avez les cheveux crépus ou naturellement secs, ce produit doit vous être familier. Sans rinçage, il permet d’offrir à votre fibre une bonne dose d’hydratation et de protection. Le mélange parfait pour la protéger du froid, du vent et de tous les éléments auxquels elle va pouvoir faire face au cours de sa journée.

Spray cheveux effet miroir de Color WOW

Spray cheveux effet miroir, Color WOW, 22,50€ au lieu de 30€

Parfois les cheveux manquent un peu de brillance et peuvent être ternes ; pour contrer ce problème, il y a ce spray à appliquer sur cheveux humides et à activer à la chaleur ! Au-delà d’apporter cette touche de shine qui fait plaisir, il va protéger la fibre contre l’humidité pour éviter le phénomène (insupportable) des cheveux qui gonflent.

Serviette en microfibres de Devacurl

Serviette en microfibres, Devacurl, 15,75€ au lieu de 21€

Il ne faut jamais sous-estimer l’importance d’une bonne serviette en microfibres dans sa routine capillaire. Déjà parce qu’elle permet aux écailles de se refermer parfaitement avant de passer à l’étape du séchage mais aussi parce qu’elle envoie les frisottis se faire la malle. Que demande le peuple ?

Crédits de l’image de une : Ron Lach provenant de Pexels.