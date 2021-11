10 produits de luxe à s’offrir sans avoir à vendre un rein pendant le Black Friday

Chanel, Dior, Guerlain, Yves Saint Laurent : les marques de luxe font partie intégrante de l’univers de la beauté. Voici un petit palmarès des produits prestigieux qu’on va pouvoir mettre dans notre panier sans (trop) risquer un appel de notre banquier.

Que ce soit pour faire un joli cadeau de Noël à un proche ou pour vous faire un petit plaisir perso entre vous et vous-même, les raisons pour acheter un produit de beauté de luxe sont toutes recevables… Surtout quand c’est le Black Friday !

Le sérum Advanced Night Repair d’Estée Lauder

Advanced Night Repair, Estée Lauder, 93,75€ au lieu de 125€

Un soin iconique pour régénérer la peau pendant la nuit. On dit oui !

Le fond de teint les beiges de Chanel

Fond de teint Belle Mine Naturelle, Chanel, 39,75€ au lieu de 53€

Le fond de teint Belle Mine Naturelle de Chanel offre une couvrance moyenne à légère et un coup d’éclat instantané pour la peau. Un bon combo.

La Palette yeux de Dior Backstage

Palette yeux 001, Dior Backstage, 37,42€ au lieu de 49€

Si vous avez besoin d’une série de fards à paupières à la fois basiques et indispensables à une mise en beauté réussie, cette palette est faite pour vous. Disposant de 8 teintes et d’une base, elle est parfaite pour se concocter un look en express ou un make up plus travaillé.

La Poudre bronzante Terracotta Gold Bronze de Guerlain

Poudre bronzante Terracotta Gold Bronze, Guerlain, 37,42€ au lieu de 49€

Pour un contouring réussi ou tout simplement pour obtenir un coup d’éclat instantané, Guerlain a paré sa classique Terracotta de sequins dorés précieux. Histoire d’obtenir ce glow dont on a tant envie.

Le stylo Touche Eclat d’Yves Saint Laurent

Stylo Touche Eclat, Yves Saint Laurent, 29,25€ au lieu de 39€

Faut-il encore expliquer à quel point le stylo Touche Eclat est un basique de la trousse à maquillage ? Imaginé pour accentuer les zones de lumières sur le visage, il dispose d’une formule ultra légère pour ne pas alourdir la peau. Bref, c’est la base des bases.

La crème génération intense de La Mer

Crème génération intense pour le visage, La Mer, 71,25€ au lieu de 95€

Là, on passe dans l’ultra luxe avec la Crème Régénération Intense de La Mer. Formulée pour booster la régénération cellulaire de la peau, elle est faite à base d’algues marines riches mais aussi d’un « Miracle Broth » tenu secret par la marque…

Le sérum à l’acide glycolique de Sunday Riley

Sérum à l’acide glycolique, Sunday Riley, 71,25€ au lieu de 95€

Recommandé pour traiter les taches pigmentaires, pour affiner le grain de peau ou tout simplement pour apporter un coup d’éclat, ce sérum à l’acide glycolique est hyper puissant. Et pour cause, il grignote les impuretés et nettoie les pores en profondeur.

La palette de fards à paupières de Tom Ford

Palette de fards à paupières numéro 29, Tom Ford, 57,75€ au lieu de 77€

Une palette de fards marrons et dorés qui se marient avec de nombreuses carnations. Voilà la promesse de Tom Ford avec sa palette numéro 29.

Le correcteur multi-usages d’Armani Beauty

Correcteur multi-usages, Armani Beauty, 32,25€ au lieu de 43€

Si les produits Armani Beauty sont plutôt onéreux, leur potentiel et la finesse de leurs rendus valent le coup de dépenser plusieurs dizaines d’euros.

Le set de pinceaux essentiels de Sigma

Set de pinceaux essentiels, Sigma, 119,92€ au lieu de 159,90€

Si vous aimez vous maquiller, alors vous allez adorer détenir ce set de pinceaux essentiels de la marque Sigma. Du pinceau contouring en passant par le liner ou le pinceau fond de teint… Rien ne manque dans ce set de pro. Même pas la version mini qui sert à appliquer l’enlumineur au creux des yeux, c’est dire !

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Johanne Kristensen.