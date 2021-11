10 palettes de fards à paupières à s’offrir pendant le Black Friday

Les promos du Black Friday continuent et c’est votre trousse de maquillage qui va être contente ! Voici nos dix palettes de fards à paupières préférées à shopper à prix doux.

La palette de fards à paupières fait partie des indispensables de la trousse beauté. Qu’on soit une pro du pinceau comme une make-up artist du dimanche, elle permet de réaliser tous les styles de looks, du plus discret au plus vif.

Toujours dans notre optique de repérer les meilleurs deals du Black Friday, on a sélectionné pour toi les dix palettes en promo à ne pas manquer.

Palette Naked 3 d’Urban Decay

Palette Naked 3 d’Urban Decay 39€ au lieu de 52€

Cette palette culte de la famille Naked d’Urban Decay contient douze ombres à paupières mates, satinées et pailletées dans des tons de rose et de doré. Elle contient aussi un pinceau double embout pour appliquer et estomper les fards.

Palette Bronze de Natasha Denona

Palette Bronze de Natasha Denona 51,75€ au lieu de 69€

Inspirée des couleurs chaudes et sensuelles de l’été, les quinze fards de cette palette permettent de réaliser tous les styles de maquillages, du plus léger au plus intense. Elle contient un mix de fards mats, duochromes et métalliques intenses et faciles à travailler.

Palette Amrezy d’Anastasia Beverly Hills

Palette Amrezy d’Anastasia Beverly Hills 37,80€ au lieu de 54€

Imaginée avec l’influenceuse Amrezy, cette palette de seize ombres à paupières contient tout ce qu’il faut (dont un pinceau double embout) pour réaliser de nombreux maquillages pour la journée et pour le soir. Très pigmentés, les fards glissent sur la peau et s’estompent facilement.

Palette Sunflower Hour de SHEGLAM

Palette Sunflower Hour de SHEGLAM 4,50€ au lieu de 5,99€

Pour cette palette de neuf fards à paupières, SHEGLAM propose une harmonie de jaune et de vert inspirée des champs de tournesols. Elle contient six ombres mates et trois pailletées pour réaliser de nombreux maquillages très doux comme plus punchy.

Palette Lolita Por Vida de KVD Beauty

Palette Lolita Por Vida de KVD Beauty 37,42€ au lieu de 49,90€

Avec ses dix-huit fards à paupières au fini mat, irisé, métallique et pailleté, la palette Lolita Pour Vida de KVD Beauty sublime toutes les carnations. Elle contient un mélange de teintes claires et plus foncées pour créer de nombreux looks plus ou moins audacieux.

Palette Together We Grow de ZOEVA

Palette Together We Grow de ZOEVA 22,90€ au lieu de 32,75€

Avec ses dix-huit fards neutres, cette jolie palette signée ZOEVA permet de réaliser de nombreux looks, du plus sage au plus affirmé. Il contient un bon mélange de textures mates, irisées et métallisées. Petit plus non négligeable : elle est dotée d’un grand miroir très pratique pour se maquiller chez soi comme en vadrouille.

Palette Custom Eye Palette de Dior Backstage

Palette Custom Eye Palette Universal Neutrals de Dior Backstage 38,25€ au lieu de 51€

Inspirée des coulisses des défilés, cette palette contient tout le nécessaire pour réaliser un maquillage des yeux tendance en deux coups de pinceau. Elle contient une base à paupières, cinq fards nacrés, un fard mat, un top coat métallisé et un gel pour transformer les fards en eye-liner.

Palette Yeux 4-en-1 Sunset de Bourjois

Palette Yeux 4-en-1 Sunset de Bourjois 13,93€ au lieu de 19,90€

Très complète, cette jolie palette contient une base, un highlighter, six ombres à paupières et un pinceau double embout pour estomper et souligner le regard. La texture pigmentée, légère et veloutée des fards permet de les utiliser à sec ou humides pour un rendu du plus naturel au plus intense.

Palette Morphe x Maddie Ziegler de Morphe

Palette Morphe x Maddie Ziegler de Morphe 21,74€ au lieu de 28,99€

Créée en collaboration avec la danseuse et actrice américaine Maddie Ziegler, cette palette contient vingt fards à paupières très pigmentés dans des tons variés de rose, de violet, de vert et de doré. Un must pour les fans de looks colorés !

Palette Minxette ETENDU de Viseart

Palette Minxette ETENDU de Viseart 33,25€ au lieu de 47,50€

Avec son mix de fards mats, métalliques et irisés dans des tons chauds, cette palette est parfaite pour créer de nombreux looks allant de l’aplat de couleur tout bête (mais si beau) au smoky ténébreux.