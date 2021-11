10 soins du visage à intégrer à sa skincare routine grâce au Black Friday

Les produits de skincare sont aussi en promo pendant le Black Friday ! L’occasion idéale pour pimper votre routine de soin du visage.

Après le parfum, les palettes de fards à paupières et les produits de luxe, on vous propose aujourd’hui une sélection des meilleures offres du Black Friday dédiée aux soins du visage ! Produits démaquillants, sérums, crèmes de jour ou de nuit… Il y en a pour tous les besoins et tous les types de peau.

Baume démaquillant Take The The Day Off de Clinique

Baume démaquillant Take The Day Off de Clinique, 24,50€ au lieu de 35€

Bien gras, ce baume démaquillant élimine rapidement le maquillage du teint et des yeux, même le plus tenace. Sa texture compacte se transforme en huile pendant le massage du visage, et se rince à l’eau tiède.

Sérum Midnight Recovery Concentrate de Kiehl’s

Sérum Midnight Recovery Concentrate de Kiehl’s, 49€ au lieu de 68,90€

Plébiscité par les fans de la marque, ce sérum huileux contient de l’huile essentielle de lavande, de l’huile d’onagre et du squalane. À appliquer le soir, il aide à régénérer la peau pour révéler des traits plus lisses et un teint plus homogène.

Crème de jour illuminatrice au miel de manuka d’Antipodes

Crème de jour illuminatrice Manuka Honey d’Antipodes, 35€ au lieu de 49,90€

Cette crème de jour au miel de manuka contient également de l’huile d’avocat et un complexe antioxydant inédit à base de pépins de raisin blanc et de peau de kiwi. Un soin hydratant riche mais à la texture légère, parfait pour apaiser et calmer les peaux irritées

Lotion asséchante de Mario Badescu

Lotion asséchante anti-imperfections de Mario Badescu, 12,75€ au lieu de 18,25€

Culte, la Drying Lotion de Mario Badescu est un soin local anti-imperfections qui aide à faire la peau aux boutons bien mûrs. Il contient de l’acide salicylique, du soufre et de l’oxyde de zinc, et s’applique le soir, avant de se coucher, à l’aide d’un coton-tige.

Duo crème de jour et crème de nuit d’Aurelia

Duo crème de jour et crème de nuit d’Aurelia Probiotics, 25,45€ au lieu de 42,50€

Ce coffret signé Aurelia propose deux soins qui contiennent des probiotiques et des extraits végétaux venant hydrater, renforcer et protéger la peau de jour comme de nuit.

Sérum repulpant Pulpe de Rose de Melvita

Sérum sorbet repulpant éclat Pulpe de Rose, 20,99€ au lieu de 34,50€

La formule de ce sérum ultra frais est enrichie en eau florale de rose hydratante et en cynorhodon — un fruit de rose sauvage connu pour sa richesse en vitamine C antioxydante. Il s’applique matin et soir sur la peau nettoyée, avant le soin hydratant.

Booster hydra-ressourçant Elixir des Vagues d’Algologie

Booster hydra-ressourçant Elixir des Vagues d’Algologie, 25,50€ au lieu de 35,90€

Concentré en acide hyaluronique, ce sérum aide les peaux les plus déshydratées à retrouver souplesse et confort. Il contient aussi de la salicoque pour diminuer la perte insensible en eau ainsi que de l’eau de mer du Gulf Stream pour reminéraliser l’épiderme.

Contour des yeux illuminateur Banana Bright d’OLE HENRIKSEN

Contour des yeux à la Vitamine C Banana Bright d’OLE HENRIKSEN, 26,25€ au lieu de 35€

Produit star de la marque, ce contour des yeux lutte contre les signes de fatigue (coucou les cernes et les poches !) et aide l’anti-cernes à tenir plus longtemps. Il contient de la vitamine C et des pigments correcteurs jaunes pour donner de l’éclat.

Sérum anti-pollution Elixir Botanique d’Yves Rocher

Sérum quotidien fortifiant anti-pollution d’Yves Rocher, 19,95€ au lieu de 39,90€

Le nouveau sérum signé Yves Rocher cible les effets de la pollution sur la peau, qui est en partie responsable du vieillissement cutané prématuré. Sa texture très fraîche est agréable à appliquer, et il a été formulé pour convenir à tous les types de peaux.

Huile visage Rosehip Bioregenerate de Pai

Huile visage au rosier sauvage Rosehip Bioregenerate, PAI, 22,42€ au lieu de 29,90€

Cet indispensable des peaux sensibles et fatiguée booste les fonctions réparatrices de l’épiderme grâce à sa forte concentration en acide trans-rétinoïque. Il s’utilise comme un sérum, avant la crème de jour.