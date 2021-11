Voici les meilleurs deals du Black Friday sur le parfum

Les parfums sont en promo pendant le Black Friday, c’est le moment d’en profiter ! Découvrez nos offres préférées.

Qu’on porte le même depuis 10 ans ou qu’on alterne entre plusieurs jus, le parfum fait partie de ces petites madeleines qu’on est toujours ravies de s’offrir.

Pour que vous puissiez vous gâter tout en faisant des économies, on a déniché pour vous les offres les plus intéressantes du Black Friday sur les coffrets parfum. De rien !

Coffret La Vie Est Belle de Lancôme

Coffret eau de parfum La Vie Est Belle de Lancôme 59,85€ au lieu de 85,50€

Ce joli coffret tout de rose vêtu contient une eau de parfum La Vie Est Belle (50mL), une miniature, un gel douche parfumé et un mascara Hypnôse format voyage. La boîte a été pensée pour pouvoir être réutilisée en élément de déco.

Coffret Nina de Nina Ricci

Coffret eau de toilette Nina de Nina Ricci 48,93€ au lieu de 69,90€

Pour Noël, la fragrance culte Nina de Nina Ricci prend place dans un joli coffret blanc et fuchsia. Elle est accompagnée d’un rouge à lèvres mat format crayon dans une teinte de rose vitaminé.

Coffret FLOWERBOMB de VIKTOR&ROLF

Coffret eau de parfum FLOWERBOMB de VIKTOR&ROLF 69,90€ au lieu de 120€

En plus de la célèbre eau de parfum Flowerbomb, ce très beau coffret au look très « noellique » contient un lait pour le corps et un gel douche parfumés.

Coffret SÌ de Giorgio Armani

Coffret eau de parfum SÌ de Giorgio Armani 63,35€ au lieu de 90,50€

Pour les fêtes, Giorgio Armani va faire plaisir aux fans de SÌ avec un coffret contenant une eau de parfum (50mL), une miniature de SÌ eau de parfum intense, un mini mascara Eyes To Kill et un rouge à lèvres Lip Maestro format voyage.

Coffret Mon Paris d’Yves Saint Laurent

Coffret eau de parfum Mon Paris d’Yves Saint Laurent 69,65€ au lieu de 99,50€

En plus de l’eau de parfum originelle Mon Paris (50mL), ce joli coffret signé Yves Saint Laurent renferme deux miniatures de maquillage : le mascara Volume Effet Faux Cils The Curler et le rouge à lèvres Rouge Volupté Shine dans un joli rouge qui conviendra à toutes les carnations.

Coffret Le Parfum de Carven

Coffret eau de parfum Le Parfum de Carven 57,05€ au lieu de 81,50€

Très chic, ce coffret rose poudre d’esprit « couture » contient une eau de parfum Le Parfum (50mL) ainsi qu’un lait corps parfumé.

Coffret Irrésistible de Givenchy

Coffret eau de parfum Irrésistible de Givenchy 64,40€ au lieu de 92€

En plus du jus star Irrésistible (50mL), ce joli coffret signé Givenchy contient un lait parfumé pour le corps ainsi qu’une miniature du rouge à lèvres Rose Perfecto dans une teinte rose bonbon.

Coffret Twilly d’Hermès

Coffret eau de parfum Twilly d’Hermès 67,90€ au lieu de 97€