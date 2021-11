Les meilleurs bails du Black Friday 2021 sont là

Le Black Friday 2021 est lancé ! Madmoizelle vous aide à vous repérer dans la jungle des (plus ou moins) bons plans avec des sélections d’offres qui valent vraiment le coup.

Friday, friday, chantait Rebecca Black ! Voilà, maintenant vous l’avez dans la tête, donc déjà : derien. Et ensuite, Friday, Black, vous l’avez ? Bref, le Black Friday 2021 a commencé ce 19 novembre et on a plein de bons plans pour vous.

Le sèche-cheveux volumisant Revlon à moins de 30€

Sèche-cheveux volumisant Revlon, 29,99€ au lieu de 59,99€

Si vous n’avez pas le volume d’une perruque de RuPaul et que vous aimeriez parfois donner du pep’s à votre crinière, ce sèche-cheveux bourré de technologie, d’une puissance de 1100 Watts et au revêtement en céramique sera votre meilleur allié !

Le MacBook Air à moins de 1000€

MacBook Air M1, 999€ au lieu de 1129€

Faut-il présenter le MacBook Air ? Non, car vous ne vivez pas dans une grotte. Sachez simplement que ce bijou d’informatique, léger et efficace, coûte d’habitude un SMIC oklm, donc ce Black Friday peut être l’occasion de vous équiper !

La chaise de bureau ergonomique à moins de 200€

Chaise ergonomique SIHOO, 169,99€ au lieu de 229,99€

Devenir adulte, c’est répéter chaque lundi « cette semaine c’est un peu tendu mais la semaine prochaine ça ira mieux » jusqu’à ce qu’on meure, et aussi se rendre compte du prix effarant de certains objets, genre les tapis ou les chaises de bureau ergonomiques — si précieuses en ces temps de démocratisation du télétravail. Pour le bien de votre dos, ce bon plan est là !

La montre connectée Samsung Galaxy à moins de 200€

Samsung Galaxy Watch4, 199€ au lieu de 269€

Celles et ceux qui ont été très sages cette année seront ravis de retrouver sous le sapin cette montre connectée Samsung à la belle couleur or et aux multiples fonctionnalités permettant d’étudier ses capacités sportives ou encore de suivre son rythme de sommeil ! (Et oui, ça compte aussi si c’est un cadeau de vous à vous. Selfcare, baby.)

L’Apple Watch Series 6 à moins de 400€

Apple Watch Series 6, 369€ au lieu de 459€

Presque 100€ de réduction pour cette Apple Watch qu’on ne présente plus, capable de vous rappeler votre pause méditation comme de vous afficher la météo, en plus d’analyser votre santé ! Si vous hésitez, retrouvez le test complet de l’Apple Watch Series 6 chez nos confrères de Frandroid.

Le casque Bluetooth Marshall à moins de 100€

Casque Bluetooth Marshall Major IV, 99€ au lieu de 149,99€

La vie est trop courte pour s’emmêler dans des câbles, et les aficionados du Bluetooth le savent bien. Pour votre cœur de rocker, ce casque sans fil Marshall est en promo !

Le robot de cuisine Bosch à moins de 130€

Robot de cuisine Bosch MultiTalent 8, 129,99€ au lieu de 269,99€

Cinquante fonctions ! C’est ce que promet ce robot prêt à gagner Top Chef à lui tout seul. De vos pâtes brisées à vos hachis Parmentier en passant par vos desserts les plus délicats, il est prêt à s’imposer comme votre meilleur allié aux fourneaux.

L’aspirateur sans fil Bosch à moins de 150€

Aspirateur sans fil Bosch Flexxo, 149,99€ au lieu de 269,99€

On a dit quoi ? Que les câbles, c’est chiant. Et ça vaut autant pour les casques audio que pour les aspirateurs ! Alors cet aspirateur-balai sans fil arrive en Y dans votre intérieur, avec ses accessoires fort pratiques de type embout pour fissures ou brosse pour meubles. Il inclut même un petit aspirateur main dans son manche, le coquin.

Allez, on vous laisse, mais n’allez pas trop loin : tout au long du Black Friday, Madmoizelle vous accompagnera en publiant des sélections et en les actualisant !