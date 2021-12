En solo ou à deux, avec un sextoy ou à la main, elles racontent leur plus bel orgasme

Toutes les femmes se laissent parcourir par un orgasme de manière différente, et en font leur propre description. Pour en savoir plus, Madmoizelle vous a posé la question : quel était votre plus grand moment de jouissance ?

Le 21 décembre 2020

La sexualité, c’est intime mais pas que : c’est aussi lié aux normes, au genre, aux phénomènes de société… Et chez Madmoizelle, tout ça nous intéresse ! Pas seulement parce qu’on est heureuses de savoir que vous kiffez, mais aussi parce qu’il y a autant de façons de jouir que de personnes, et qu’on a envie de connaître les vôtres.

C’était le premier, le plus intense, ou le plus inattendu : faisons un tour d’horizon des meilleurs orgasmes des madmoiZelles.

Si vous avez déjà eu du mal à « finir », pas d’inquiétude : vous n’êtes pas seule. D’après une étude de l’IFOP de 2019, 78% des femmes et 54% des hommes ont déjà eu des difficultés à jouir lors d’un rapport sexuel. D’ailleurs, vous avez été nombreuses à nous confier avoir mis du temps à découvrir ce que c’était d’atteindre l’orgasme.

Oriane*, 40 ans, nous raconte ainsi :

Même quand il s’agit de notre propre corps, il peut y avoir des zones d’ombres : on peut mettre du temps à trouver ce qui nous plaît (ou pas), s’oublier en pensant au plaisir de son ou sa partenaire, se mettre trop de pression…

Dans vos témoignages, il y a une constante : vos meilleurs orgasmes arrivent quand vous vous connaissez le mieux, et surtout quand vous pensez à vous !

« On n’est jamais mieux servi que par soi-même ». Eh oui, pour nombre d’entre vous, le meilleur orgasme est un orgasme solitaire ! Vous nous avez expliqué avoir beaucoup plus de facilités à l’atteindre seule, en vous masturbant, plutôt que pendant un rapport à deux (ou plus). À l’écoute de vos envies, vous jouissez plus librement : vous êtes en contrôle, et vous comprenez mieux votre corps.

C’est le cas pour Hélène*, dont le meilleur orgasme a eu lieu le jour où elle a découvert son clitoris.

Ça m’a inspirée, et j’ai sauté le pas. C’était terrible. J’ai pu jouer avec la chaleur, l’intensité. C’était mon premier orgasme, et le meilleur parce que c’était moi qui gérais tout.

Mathilde* a 26 ans et son adolescence a été marquée par le manque de confiance en elle. Les complexes et la peur du regard de l’autre la stressaient beaucoup. Aujourd’hui très à l’aise avec son corps et sa sexualité, son meilleur souvenir d’orgasme remonte à cette période où, à tâtons, elle a exploré ses envies jusqu’à ce que son corps lui réserve une petite surprise : l’éjaculation féminine !

Je commence donc ma petite entreprise, ça dure longtemps. L’histoire m’excite, me surprend. Vient donc, au bout d’un certain temps, ce fameux orgasme. Pourquoi si fameux ? Parce que j’ai éjaculé ! Même si j’avais déjà entendu parler des “femmes fontaines”, j’ai été surprise…

« Ce qui m’a donné envie ce jour-là, a été une histoire érotique, bien écrite, commençant en douceur, c’était ce qu’il me fallait pour me relaxer.

Si on ne doit retenir qu’un conseil de tous vos témoignages, c’est celui-ci : achetez-vous des sextoys ! Nombre d’entre vous nous ont confié ne pas pouvoir avoir d’orgasme sans en utiliser.

Dans vos récits, les jouets marquent un tournant dans vos vies sexuelles : celui qui vous fait découvrir l’orgasme avec un grand OH, et qui vous fait connaître les joies de la masturbation. Comme pour Marie*, 28 ans, qui a sauté le pas après des années sans jouir :

J’ai pris le temps de découvrir cet objet pas très ancestral et j’ai éprouvé un plaisir qui mélangeait mon premier saut en parapente, un baiser intense avec un garçon qui faisait battre mon cœur, et la dégustation d’un magret de canard cuisiné à la perfection. Comme Christophe, j’avais découvert mon Amérique. »

Pour Mélissa* aussi, c’est un vibromasseur qui a tout changé. Quand elle a commencé à vivre sa libido, au début de la vingtaine, la réalité n’était pas vraiment à la hauteur de ses fantasmes. Seule ou en couple, elle avait du mal à prendre du plaisir.

Un jour, elle a découvert LE rabbit qui lui a donné son meilleur orgasme : le tout premier, qui lui a fait découvrir qu’elle pouvait jouir, et qui a boosté sa confiance en elle.

Moi qui pensais être incapable d’avoir un orgasme, ce jouet a changé ma vie. Et je pèse mes mots ! La confiance en moi que je commençais doucement à cultiver a grandi de manière fulgurante, me boostant pour séduire et m’ouvrir à de belles relations aussi bien amicales que romantiques ou sexuelles.

Comment un tel truc pouvait ne pas être pris en charge par la sécu ? Comment était-il encore possible d’avoir un chagrin d’amour quand ce prodige existait ? Je découvris rapidement que je n’avais quasiment pas de période réfractaire et que je pouvais donc littéralement passer une heure à me faire jouir.

Et à la toute 1ère utilisation… WAAAAAAAAAH ! Je crois que des années de frustration et d’excitation sous pression ont explosé ensemble, en à peine une minute de vibrations. J’étais complètement éberluée.

Pour d’autres lectrices, le meilleur orgasme est venu à deux. Coup d’un soir ou partenaire de longue date, ces rapports à l’autre ont changé leur rapport au sexe. Pour Oriane*, tout est venu d’une rencontre de courte durée. Voir son partenaire profiter du moment sans réfléchir lui a permis de lâcher prise.

Avec du recul, je me dis que ce moment avec T. a été mon meilleur orgasme, parce qu’il a été le premier, et qu’il m’a ouvert les portes à une autre sexualité sans stress, sans pression. »

Je profite juste de ce moment, cette peau, cette tiédeur, ces odeurs. Plus aucune pression : j’arrive à être dans l’instant présent, et à prendre du plaisir jusqu’à l’orgasme.

« Le jour où T. se présente à moi, il est en voyage et je sais que sa présence sera éphémère. On passe une bonne soirée. L’enchaînement dans mon lit est fluide, coule de source. Je sens qu’il n’est pas dans la mise en scène, il savoure la vie de façon simple. Ça me permet d’en faire de même. Sans me focaliser sur le plaisir de l’autre ou le mien, si inaccessible.

Le sexe, ce n’est pas mécanique : il ne suffit pas de stimuler la bonne zone pour prendre du plaisir. Le stress, les soucis de la vie quotidienne peuvent parfois venir gâcher la fête. Maya*, 26 ans, nous a raconté avoir toujours été à l’aise avec sa sexualité, et n’avoir jamais eu de difficulté à kiffer. Jusqu’au jour où le poids du quotidien est devenu un peu trop lourd, et jouir est devenu plus compliqué…

Son meilleur orgasme, c’est l’orgasme retrouvé : celui qui est venu mettre fin à une période creuse.

Le fait de ne pas avoir eu d’orgasme depuis longtemps à rendu celui-ci extraordinaire : je redécouvrais la jouissance. Ne pas avoir à me soucier du plaisir de mon partenaire, le voir entièrement à ma disposition, être déconnectée du quotidien… Tous ces éléments on fait de cet orgasme un vrai moment de retrouvailles. Depuis, je n’ai plus de mal à l’atteindre régulièrement. »

Un soir, nous avons fait l’amour comme régulièrement. Cette fois-ci, il m’a proposé de finir en premier et de s’occuper de moi oralement ensuite. Après quelques minutes, il m’a pénétrée. Et là, par surprise, j’ai joui.

Même si pour moi, l’orgasme n’a jamais été un but impératif à atteindre, après presque un an à ne plus en avoir, j’ai commencé à m’inquiéter.

« Il y a peu, entre déception professionnelle, stress et autres soucis de la vie, j’ai fait face à un problème : je n’avais plus d’orgasmes en couple, des orgasmes fades en solo, et comble de tout, je n’arrivais pas à en parler à mon conjoint. J’étais aux prises avec trop peurs différentes.

Pour certaines lectrices, les vacances sont un moment de retrouvailles avec leur partenaire, une parenthèse éloignée du quotidien où la jouissance est plus facile. Et pour d’autres, les vacances ont lieu… Chez leurs beaux-parents !

C’est le cas de Céline*, 24 ans. La proximité de ses parents stressant beaucoup son partenaire, celui-ci a proposé une solution radicale : pas de sexe pendant leur semaine en famille. Une diète pas si difficile que ça, puisque ce changement de routine saupoudré de frustration a donné lieu au meilleur souvenir d’orgasme de Céline, dans le train du retour.

« Nous sommes revenus de cette loooongue semaine de vacances en train. Petite chance, on est surclassés, nous sommes donc en première classe jusqu’à Paris. On se retrouve dans un carré au fond du wagon, seuls, face au mur. Autrement dit, un maximum d’intimité, et personne autour à part deux ou trois personnes à l’autre bout du wagon.

On commence donc à papoter, à regarder une série, le paysage. Et à se faire des bisous. Mais moi, ça fait une semaine que j’ai faim, donc quand il laisse traîner sa main sur mes seins, je m’électrise très vite. Il le voit bien, et il en est très content.

Les baisers s’intensifient, silencieusement pour ne pas se faire griller (il y a peu de chances : on ne nous voyait pas et on était un peu trop loin pour être entendus). La main de mon copain se balade, la mienne aussi. Et c’est là qu’il commence à déboutonner mon jean… Oh délice.

Je rappelle que mon copain est très sexy, et moi ça fait une semaine que je suis à la diète ! Alors quand il se balade, je ne fais pas la timide, et je me positionne de façon à ce qu’il puisse aller le plus loin possible. On profite comme ça pendant un petit moment, ma main sur son jean, sa main dans le mien.

Mais là, annonce SNCF : on arrive bientôt à la prochaine gare. On est à l’étage du bas, et si on arrive en gare comme ça on va clairement se faire griller. L’annonce dit quelques minutes ? Qu’à cela ne tienne, mon copain double la cadence.

Je regarde dehors, savoure l’interdit, avec le piment de me demander “Et si on a pas eu le temps de finir ?”. Finalement, j’ai à peine le temps de me poser la question que je sens la chaleur monter, l’électricité qui s’enclenche, et je me tord sur mon siège en regardant le paysage défiler.

Mon copain me regarde avec un air satisfait. Je me pose sur son épaule, la fatigue post-orgasme s’installe. Et le train arrive en gare. »