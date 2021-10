Et si la masturbation devenait votre anti-stress pour cet automne ?

Vous êtes à la recherche d’un antistress pour combattre la fatigue de ce début d’année ? Tant mieux : la masturbation peut être un excellent moyen de se détendre !

Nous sommes officiellement en automne, et ce début d’année démarre sur les chapeaux de roues ! Étant toujours à la recherche de nouvelles choses à tester dans de multiples domaines, et inspirée par la marque de bien-être sexuelle LELO, que j’ai déjà pu tester dans le passé, je me suis à nouveau tournée vers l’exploration des sextoys. Je sais, ma vie est insoutenable.

En ce moment justement j’ai besoin de réconfort, parce qu’on ne va pas se mentir, on s’est fait un peu avoir sur les températures cette saison (et sur 2021 en général, et 2020, mais on va pas chipoter). J’étais habituée à ce qu’il fasse 22°C depuis le mois d’avril et franchement, j’avais oublié ce qu’étaient les températures en-dessous de 10°C. J’ai donc trouvé une consolation chaleureuse dans la masturbation.

Le stimulateur clitoridien Sila de la marque LELO

D’ailleurs il y a peu, j’ai pu tester le stimulateur clitoridien en couple Sila. L’expérience fut vraiment concluante ! Moi qui ne suis pas une adepte des jouets pour adultes, Sila est idéal pour les débutantes qui ne se sentent pas prêtes à tenter des sextoys pénétrants. Les vibrations ne sont pas trop fortes à l’oreille, et la succion est vraiment très efficace pour atteindre l’orgasme. Et puis l’objet et joli, très loin d’être effrayant.

Mais au-delà de passer un excellent moment, en étant seul ou accompagnée, j’ai remarqué beaucoup d’effets secondaires extrêmement positifs liés à cette pratique.

Grâce à la masturbation j’ai appris à mieux connaître mon corps

J’enfonce peut-être des portes ouvertes, mais le premier bon point de la masturbation est très certainement l’apprentissage de son propre plaisir. Voyez ça comme l’acte auto-érotique par définition, le moyen de vous sentir plus sexy que jamais.

Et croyez-moi, vous pourriez enfiler un sac poubelle pour aller en soirée, si vous vous sentez sexy et que vous avez confiance en vous, personne n’y trouvera rien à redire !

En vous caressant, vous faites une exploration de vous-même et vous découvrez votre corps. C’est la meilleure manière de savoir comment accéder à votre propre désir, et de situer vos zones les plus réactives.

La masturbation m’a réappris le consentement

Figurez-vous qu’au-delà de ça, la masturbation m’a aidée à mieux appréhender le consentement dans ma vie sexuelle.

En commençant à me masturber, j’ai appris ce que j’aimais ou non. J’ai donc pu plus facilement le formaliser lors de mes relations sexuelles. Car le consentement ne se limite pas à savoir dire oui ou non pour une partie de jambes en l’air : il concerne souvent des actes ou désirs spécifiques.

Un truc tout bête : je n’apprécie pas mettre mes doigts dans ma bouche après m’être touchée. De la même façon, lors d’un rapport avec un garçon, et qu’il me demande de lui faire une fellation alors qu’il vient de me pénétrer, je sais maintenant que je n’aime pas ça ; donc je lui dis non !

La masturbation, c’est comme on veut, quand on veut

Je ne vais pas vous raconter des salades : je ne me masturbe pas tous les jours, loin de là ! Et c’est OK, car il n’y a aucune recommandation de fréquence, je dirais plutôt qu’il faut écouter ses envies et ses besoins.

Mais c’est comme tout : l’appétit vient en mangeant, donc il se peut que plus vous le fassiez, plus vous en ayez envie. De mon côté je peux clairement vous dire que ça a stimulé ma libido. C’est un moment hors du temps : un geste ultime de soin de soi.

D’ailleurs, prendre soin de moi est vraiment une notion qui a évolué au fil du temps ! Auparavant cela se limitait à mettre de la crème hydratante et faire des masques pour le visage… Aujourd’hui, je comprends davantage ce que ça veut dire de « se faire du bien » : ça va de la masturbation au bien manger ou à rester tranquille chez soi lorsqu’on est fatiguée.

La masturbation peut-elle aider durant des périodes de déprime ?

En parlant de fatigue : avec la température qui baisse et les journées qui raccourcissent, il peut arriver que le moral ne soit pas au beau fixe… Eh bien figurez-vous que grâce aux hormones du bonheur sécrétées par le cerveau lors de la masturbation, le lendemain je me sens mieux moralement parlant.

Si j’étais médecin, j’irais même jusqu’à la prescrire contre la déprime saisonnière ! Oui, je m’emballe un chouïa, mais j’ai remarqué que lorsque je me caressais juste avant de dormir, mon sommeil était bien plus réparateur. De ce fait, j’affronte la journée du lendemain avec beaucoup moins de stress.

D’ailleurs, depuis la fin des confinements, il m’est arrivé à trois reprises d’offrir des sextoys à mes amies, et je dois dire que je suis vraiment contente de participer à leur bien-être. Ce qui me permet d’aborder un autre point : la diversification des plaisirs !

Comment continuer à ressentir les effets de la masturbation ?

Si vous avez déjà l’habitude de vous masturber régulièrement, mais que vous avez l’impression d’avoir fait le tour de la pratique, sachez que vous avez probablement tort. Pour ne pas vous lasser, le secret est de diversifier les caresses, les endroits où vous vous touchez, et également d’essayer de nouvelles choses.

Un peu plus haut, je vous parlais du stimulateur clitoridien Sila, que j’utilise exclusivement pour le moment… mais pourquoi ne pas tenter un godemiché la prochaine fois ? Si vous êtes prête à sauter le pas vous aussi, dites-vous que le modèle Soraya Wave saura certainement vous combler. Sa technologie WaveMotion donne l’impression d’un doigté parfait. Oui vous avez bien lu, ce vibromasseur ne fait pas que vibrer, il se dandine — et promet un effet toucher naturel au niveau du clitoris.

Le sextoy Soraya Wave de LELO

Alors rappelez vous que la déprime du changement de saison n’est pas une fatalité et que la masturbation est une excellente façon d’y remédier, en prenant du temps pour soi, en se faisant plaisir et en se détendant.

Évidemment il n’y a pas de règles pour la masturbation : Ne me laisser pas influencer votre choix de sextoys, jetez un oeil sur le site de LELO et choisissez vous-même ! Parce que chaque corps possède sa propre manière de se satisfaire et chaque personne à ses propres envies. En plus c’est le moment idéal de découvrir LELO, car vous découvrirez de superbes promotions sur leur gamme SenSonic. De quoi s’agit-il ? Je pourrais vous le dire, mais c’est plus amusant de le découvrir par vous-même.

L’essentiel est de vous sentir libre de votre plaisir, seule à plusieurs !

