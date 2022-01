Comment bien nettoyer vos sextoys, pour leur bien et celui de vos muqueuses

Si un sextoy n’est pas correctement lavé, il peut devenir très dangereux pour votre intimité. Mais comment nettoie-t-on un tel jouet ? Tuto pratique !

Je ne sais pas vous, mais moi, j’ai toujours peur d’approcher un sextoy trop près de l’eau si ce dernier est à piles. Je me demande s’il va exploser au prochain allumage, ce qui ne serait pas rigolo !

Il faut pourtant bien les nettoyer, ces sympathiques jouets. Alors pour être sûre de ne pas faire de bêtises, je me suis tournée vers une spécialiste : Amandine Ranson, qui travaille pour la marque spécialisée LELO et vient m’apprendre à bien laver un sextoy !

Pas de raison d’avoir peur de l’eau.

Laver un sextoy à l’eau et au savon, tout simplement

On pourrait s’imaginer qu’il faut concocter une potion compliquée avec du vinaigre blanc pour nettoyer un sextoy et éliminer tout risque de bactéries. Eh bien non, c’est beaucoup plus simple que ça, comme Amandine Ranson le détaille !

« On privilégie de l’eau tiède, pas trop chaude pour ne pas abîmer le produit, et du savon doux — sans silicone, qui peut aussi endommager le jouet. Il suffit de rincer avec ça. »

L’experte me rassure : tout sextoy de bonne facture, même à piles, peut passer sous l’eau pour être nettoyé, tant qu’il est bien étanche. Pas de court-jus en vue !

Les nettoyants spécial sextoy

Si vous préférez avoir un produit dédié, sachez qu’il existe des nettoyants faits pour les sextoys. La plupart des marques ont le leur ; LELO en propose un de 60mL à 13,90 euros, et vous pouvez également en trouver chez Passage du désir pour 9,90 euros.

Ces nettoyants contiennent des agents antiviraux et antifongiques dans une formule au pH neutre et permettent de nettoyer vos sextoys un peu plus rapidement. Leur utilisation est bête comme chou, explique Amandine Ranson :

« II faut vaporiser sur la totalité de la surface du jouet, laisser agir 5 secondes puis rincer à l’eau. »

Spray nettoyant Premium pour sextoy, LELO, 13,90€

Comment bien sécher un sextoy

Détail important : pour sécher votre sextoy, il faut éviter d’utiliser une serviette qui laisse traîner derrière elle des peluches de tissu ! Comme l’explique Amandine Ranson :

« C’est mieux de choisir un linge propre d’une matière sèche. Également, il faut penser à sécher l’objet en tapotant doucement, sans appuyer trop fort pour ne pas l’abîmer. Et ensuite, il est préférable de ranger votre jouet dans un étui propre, en tissu. »

Vous pouvez donc utiliser une pochette qui sera dédiée à votre sextoy, pour qu’il ne traine pas partout et se salisse.

Passage du désir propose des pochons pour sextoys à partir de 2,90€ pièce

Éviter le plastique classique

Amandine Ranson explique qu’au-delà de l’entretien d’un sextoy, il faut garder en tête que la matière de l’objet est importante. Il se trouve que le plastique classique va favoriser la création de bactéries : il est préférable de choisir les jouets composés de plastique ABS ou de silicone.

« Le choix de la matière du produit est tout aussi important que l’entretien du sextoy. Si vous voulez le garder longtemps, il est préférable de choisir un jouet de meilleure qualité, et vous serez plus tranquille au niveau de l’entretien. »

Globalement, l’entretien d’un sextoy est moins compliqué que ce qu’on peut s’imaginer. Pas de raison d’y couper, donc !

Crédit photo : Instagram @lelo_official – @amandamarie.photographie @electric.feels.studio