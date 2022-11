Cinq sextoys hauts de gamme à prix réduits pour que budget rime avec plaisir

En cette fin d’année, LELO vous fait plaisir (encore plus que d’habitude) et propose, à l’occasion du Black Friday, les réductions des plus alléchantes disponibles jusqu’à fin novembre.

On ne les présente plus. Les jouets pour adultes LELO ont fait leurs preuves en faisant jouir des milliers de personnes du monde entier.

Même si l’on remarque une nette amélioration dans l’imaginaire collectif et dans l’opinion publique autour de la masturbation féminine, ce sujet reste tabou dans la bouche de nombreuses femmes. Le plus souvent, c’est une envie honteuse qui les pousse à ne pas se livrer sur le sujet.

Malheureusement, cette habitude de ne pas parler de sa sexualité provoque des silences sur leur santé intime, et même parfois une crainte de demander une aide médicale. C’est pourquoi LELO souhaite apprendre aux femmes et aux hommes à se découvrir à travers leur sexualité, et les éduquer sur l’épanouissement sexuel et la santé intime.

À garder en tête N’oubliez pas que chaque corps est différent. Ce n’est pas parce qu’une stimulation fonctionne pour une personne qu’elle fonctionnera pour vous, et inversement. Le plus important, c’est de ne pas forcer votre corps à faire quelque chose qui ne vous convient pas.

Chacun de leur sextoy est accompagné, sur leur site, d’un guide d’utilisation illustré et de conseils avisés pour connaître son corps et le jouet qui va le stimuler. Découvrez cinq objets de désir imaginés par LELO en réduction dès maintenant, et ce, jusqu’à la fin du mois. Chacun possède ses propres spécificités, et a plus d’un tour dans son sac.

Pour pimenter ses relations sexuelles

Le modèle IDA™ Wave est un masseur à double stimulation conçu pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans la découverte de leurs désirs les plus intimes. Ce bijou de technologie est composé de deux parties :

La première : une tête vibrante et tournante, qui viendra stimuler votre intérieur en se mouvant jusqu’à vous faire ressentir un plaisir exquis.

: une tête vibrante et tournante, qui viendra en se mouvant jusqu’à vous faire ressentir un plaisir exquis. La seconde : un corps tout aussi vibrant, qui épouse parfaitement les lèvres, et vient stimuler le clitoris pour votre unique et intense satisfaction.

IDA™ Wave — LELO

Ces deux moteurs vivant à l’unisson vous feront littéralement perdre les pédales et ne vous décevront jamais. Par ailleurs, ce jouet est un objet connecté : via une application, vous pourrez jouer de l’intensité IDA™ Wave. Ou alors, laissez votre ou vos partenaires le faire pour vous…

Pour celles qui savent ce qu’elles veulent

Le modèle ENIGMA™ Cruise est un iconique de la gamme LELO. Il est conçu pour les adeptes des sextoys qui n’en sont pas à leur premier rodéo, et qui savent déjà comment accéder à la jouissance.

D’un côté, il envoie des ondes soniques à l’extérieur du clitoris pour le stimuler efficacement. De l’autre, il émet des pulsations délicates à l’intérieur pour vous offrir un orgasme inoubliable.

ENIGMA™ Cruise — LELO

Avec huit modes de pulsations différents et une capacité waterproof, le modèle ENIGMA™ Cruise s’adapte à toutes les situations et toutes les envies. De quoi vous mettre, vous et vos désirs, sur la même longueur d’onde.

Pour une stimulation complète et efficace

Le modèle SONA™ 2 Cruise est, pour citer ses créateurs, « clitoralement époustouflant ». Il n’a qu’une seule raison d’exister : vous faire ressentir des orgasmes à répétition plus forts, plus longs et plus intenses. Avec douze modes de vibration d’intensité croissante, il vous gardera en haleine à chaque instant de vos parties de plaisir.

SONA™ 2 Cruise — LELO

L’arme secrète du SONA™ 2 Cruise, c’est la technologie Cruise Control™ : un mode de vibration ultime qui s’active lorsque l’objet est fortement pressé contre le corps. Une puissance finale qui vous fera jouir de manière insoupçonnée. Avec ce sextoy, l’expression « quand il n’y en a plus, il y en a encore » n’a jamais fait sens.

Pour ne pas avoir à faire de choix

Imitant les sensations que des doigts peuvent faire ressentir, le modèle SORAYA Wave™ est le vibromasseur qu’il vous faut si vous hésitez entre plaisir vaginal et stimulation clitoridienne. Dans la catégorie des vibromasseurs Rabbit, ce modèle est le plus luxueux que vous trouverez, qui vous fera voyager vers un univers orgasmique des plus merveilleux.

SORAYA Wave™ — LELO

Le long corps du SORAYA Wave™ viendra s’insérer délicatement en vous avant de procéder à des rotations douces et efficaces. Pendant ce temps, la tige externe émettra des pulsations ultra-puissantes de façon à stimuler votre clitoris comme il ne l’a jamais été.

Produit à partir d’un silicone d’une qualité exceptionnelle, il vous fera également ressentir des sensations de chaleur. Finalement, vous ne regretterez absolument pas les doigts de l’amant ou l’amante que ce sextoy sait très bien remplacer.

Pour les hommes, ou celles qui veulent les surprendre

Même si l’on parle de « sextoy pour homme », il faut noter que ce jouet pour adulte s’adapte à toutes les personnes possédant un pénis, peu importe leur genre. Le modèle F1S™ V2 un sextoy nouvelle génération des plus efficaces. Combinant la technologie LELO et un design futuriste, ce sextoy fera vivre à ses utilisateurs une expérience de plaisir inégalée.

F1S™ V2 — LELO

Avec un mélange d’ondes pulsées et de la technologie Cruise Control™ (la vibration ultime lorsque le jouet est pressé contre le corps), le modèle F1S™ V2 est garanti sans baisse d’intensité pour stimulation qui ne faiblit pas. Similaire dans l’idée à une pompe à pénis, son utilisation est plutôt intuitive.

Connecté à une application, vous pourrez avoir un contrôle complet sur votre performance ou sur celle du partenaire de votre choix.

N’attendez plus : cette sélection de sextoys ne sera en promotion que jusqu’à la fin du mois, et les stocks ne sont pas infinis. Faites-vous un petit cadeau avant l’heure, ou offrez un de ces merveilleux sextoys à un proche. Prendre soin de l’épanouissement, de la santé et du plaisir de son entourage, c’est finalement une vraie preuve d’amour.

