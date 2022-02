Sexe en cuillère, orgasmes simulés et pic de libido estival : la vie sexuelle des Français révélée

Une étude menée par la marque de lovetoys Amorelie a tenté de savoir de quelles façons les Français et Françaises faisaient l’amour. Les réponses sont rassemblées dans leur Sexreport 2022 !

Missionnaire, levrette, dirty talk… Il y a tant de façons de coucher ensemble. Pour les curieuses, la marque de sextoys inclusifs Amorelie a tenté d’en savoir plus sur les façons dont les Français et Françaises faisaient l’amour !

Vous saurez tout sur les positions sexuelles préférées et les fantasmes de notre cher pays.

Et le top 3 des positions sexuelles préférées est…

Le podium des trois positions favorites des Français et Françaises — d’après les 1000 personnes sondées — n’est pas si étonnant. On y retrouve un trio plutôt classico !

En première position la levrette

En deuxième position le missionnaire

En troisième position la cuillère

Câlin tout doux ou dirty talk qui tache ?

Pour les manières dont les Français et Françaises entament les hostilités, Amorelie a découvert que la plupart préfèrent prendre leur temps (80%) et « être romantiques » — à 84%. Plus de la moitié (54%) tient à éteindre le lumière !

Il y aurait donc une minorité qui préfère le dirty talk (16%), le plafonnier allumé (46%) ou un coup rapide (20%) aux longs câlins langoureux dans l’obscurité de la chambre à coucher. Par contre, la spontanéité reste maîtresse !

Les meilleures façons de sexer selon l’enquête Amorelie.

Coup d’un soir et plan à trois, les fantasmes des Français et Françaises

De quoi rêvent nos concitoyens et concitoyennes ? Plus précisément, quels sont leurs fantasmes sexuels ? Eh bien top 6 se constitue de :

Un plan à trois

Le sexe en groupe

Le tantra (défini ici comme du « sexe lent », bon, OK)

Les jeux de rôle

Le sexe dans des lieux publics

Une histoire d’un soir ou du sexe avec une personne inconnue

La fréquence des rapports selon l’enquête Amorelie.

Simulation, masturbation et différences genrées

Ah, simuler un orgasme, grand sujet… On est d’après cette enquête à deux tiers / un tiers, avec 67% de femmes et 31% d’hommes qui ont déjà fait semblant d’atteindre la petite mort. (Et si vous vous demandez « comment ? », voici leurs techniques secrètes.)

Pour ce qui est de la masturbation, les femmes le feraient tous les 8 jours et les hommes tous les 6 jours. Le plus souvent, les gens font ça le soir avant de dormir, et en deuxième position on a sous la douche ou dans le bain.

D’ailleurs, plus de femmes (33%) que d’hommes (10%) utilisent des jouets sexuels (toujours pas de surprise). Ils ne savent pas ce qu’ils ratent : les sextoys « masculins », c’est le feu !

Comment s’informe-t-on sur le sexe, d’après l’enqu^ête Amorelie

Et voilà, vous en savez un peu plus sur les habitudes sexuelles des Français et Françaises, ainsi que leurs fantasmes. Évidemment, on ne peut pas vraiment généraliser, car nous sommes tous uniques face à notre sexualité. Le plus important, c’est de kiffer librement et avec consentement !

À lire aussi : « Tu gémis comme dans un porno » : exprime-t-on notre plaisir différemment à cause du X ?