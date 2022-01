J’ai testé 4 sextoys « pour hommes », car en 2022 il est temps de s’y mettre

Noël est passé, mais rien ne vous empêche de (vous) faire plaisir. Oubliez les livres, parfums, montres, coffrets beauté et autres assortiments culinaires : pour la nouvelle année, gâtez votre partenaire (ou vous) avec un sextoy « masculin ».

Détendez-vous, nous partons pour un long voyage. Bonjour, je suis Jules et j’ai le grand plaisir de vous parler du Temps des quéquettes des sextoys dits « masculins ».

Car oui, les Français et Françaises sont de plus en plus nombreux et nombreuses à utiliser des jouets pour adultes afin d’épicer leur sexualité (il faut dire que les confinements successifs ont laissé beaucoup de temps libre). On vous avait déjà parlé des super calendriers de l’Avent érotiques, pour s’amuser à l’occasion des fêtes de fin d’année ; quant aux sextoys dits « féminins », ils ont une place de choix dans nos colonnes.

Il est désormais temps de s’intéresser aux sextoys qui s’adressent aux personnes disposant d’un pénis. Et ça tombe bien, on est allé au charbon pour tester plusieurs jouets dits « masculins » histoire de vous aider à choisir les meilleurs à (vous) offrir ! Car quoi de mieux pour bien démarrer la nouvelle année que de la placer sous le signe de la coquinerie ?

Le meilleur sextoy du monde : la communication

Avant d’offrir le moindre jouet pour adulte à votre partenaire ou vos proches, il est essentiel de communiquer sur le sujet en amont. Cela vous évitera de vous retrouver devant une personne qui prend autant de plaisir que si elle devait courir les yeux bandés dans un champ de mines la nuit ! (On ne kinkshame pas mais c’est risqué quand même.)

Surtout, cela vous permettra de cerner les goûts de la personne et de vous assurer qu’elle est prête et confiante dans l’exploration de sa sexualité. D’autant plus avec les sextoys dits « masculins », qui représentent encore un tabou pétri de clichés réducteurs — notamment pour les masseurs prostatiques…

De même, le consentement est indispensable. Sortir un jouet en plein moment intime sans en avoir parlé avant avec la personne qui partage votre lit, ce n’est jamais une bonne idée ! Là encore, sondez votre partenaire en amont, discutez-en ensemble. Il ne sert à rien de négocier : le consentement, ça ne se marchande pas.

Maintenant que nous avons établi les bases, voici donc les quatre jouets testés par votre serviteur. Il ne vous restera plus qu’à faire votre choix !

L’œuf Tenga, pour se lancer doucement dans l’univers des sextoys

Les œufs Tenga sont une bonne porte d’entrée dans le monde des jouets pour adultes. Ces petites gaines de masturbation cachées dans des oeufs proposent des expériences différentes grâce à leurs nervures configurées de 18 façons différentes.

Cela dit, le Tenga n’est pas fait pour durer. Au bout de 2-3 utilisations, vous verrez apparaître des déformations sur la gaine. L’avantage est qu’un oeuf Tenga est un sextoy bon marché et qu’il ne coûte pas plus d’une dizaine d’euros. À vous donc les joies d’une masturbation améliorée à peu de frais.

Notre test complet de l’oeuf Tenga Parce qu’on ne fait pas de bonne branlette sans casser d’œufs, retrouvez notre test complet du Tenga Wavy.

Les points positifs de l’œuf Tenga

Bien pour les débutants

Doux

Facile à nettoyer

Une myriade de configurations de nervures pour des expériences différentes

Très abordable financièrement

Discret

Nomade

Les points négatifs de l’œuf Tenga

Un brin serré pour les morphologies plus imposantes

Des déformations dès le premier usage

On fait vite le tour de la question si on se contente d’un seul oeuf.

Note finale de l’œuf Tenga

6,5/10

Prenez soin de votre pénis préféré avec l’œuf Tenga, 8,99€

Le cockring vibrant Fronds with Benefits, véritable couteau suisse du sextoy

Le cockring Fronds with Benefit est agréable à porter et facile à mettre. Il est suffisamment léger pour que son poids ne se fasse pas ressentir. Mieux, il serre bien le membre sans l’étouffer.

Mais le véritable intérêt du Fronds with Benefit réside dans son vibrateur bullet intégré. Celui-ci offre trois vitesses — doux, modéré et je monte des blancs en neige — ainsi que sept modes de vibrations différents.

Une fois allumé, l’anneau procure des sensations très agréables dans les vitesses de base. La variété des rythmes de vibration permet de trouver aisément chaussure à son pied tout en évitant de s’enfermer dans une routine.

Attention cependant avec le bullet : il est fragile. Évitez de le cogner si vous ne voulez pas vous retrouver avec un jouet inutile au bout d’un mois.

Notre test complet du Fronds with Benefits Pour vibrer jusqu’au bout de la nuit, retrouvez notre test complet du cockring vibrant Fronds with Benefits par LoveHoney.

Les points positifs du cockring vibrant Fronds with Benefits

Un sextoy deux-en-un

Un large choix de vibration, avec des intensités différentes

Facile à mettre, simple à retirer

Reste stable

Les petits picots pour titiller le clitoris

Discret

Le bullet indépendant

Waterproof

Les points négatifs du cockring vibrant Fronds with Benefits

Un temps de charge un poil long (surtout pour un mini-vibro)

Des modes de vibrations un peu superflus (big up à celui qui transforme le pénis en smartphone qui vibre)

Le bullet est fragile

Note finale du cockring vibrant Fronds with Benefits

7/10

Vibrez pour le cockring Fronds with Benefits, 29,95€

Le masseur prostatique vibrant Mantric, pour les pros qui se tâtent

Le masseur Mantric est un excellent jouet pour adulte : il a tous les atouts pour plaire à celles et ceux qui veulent jouer avec leur prostate en cassant la routine.

Doux et polyvalent, il intègre pas moins de 7 modes de vibrations, allant du doux à l’intense en passant par plusieurs rythmes différents. D’autant que le Mantric attribue une couleur différente à chaque mode de vibration, ce qui permet de s’y retrouver facilement. Il peut être commandé à distance grâce à sa petite télécommande ronde afin de partager le plaisir à plusieurs.

Cela dit, il n’est pas à mettre entre toutes les mains (ni toutes les fesses). Si vous avez l’habitude de titiller votre prostate, vous pouvez foncer sans hésiter. Sinon, il existe des options bien plus agréables pour débuter.

Notre test complet du masseur prostatique Mantric Pour explorer votre prostate comme jaja, découvrez notre test complet du masseur prostatique Mantric de LoveHoney.

Les points positifs du masseur prostatique Mantric

Une bonne longueur

Un revêtement doux

Un design pensé pour stimuler la prostate

Entièrement waterproof

7 modes de vibrations

De petites couleurs pour se retrouver dans les divers modes

Contrôlable à distance

Une bonne autonomie

Une boîte de rangement discrète

Facile à nettoyer

Les points négatifs du masseur prostatique Mantric

N’est pas forcément adapté aux débutants

La télécommande n’est pas waterproof

La note finale du masseur prostatique Mantric

8/10

Explorez-vous avec le Mantric, 79,95€ (actuellement en soldes à 47,97€)

La gaine de masturbation Fleshlight Quickshot Vantage, un jouet nomade

La Fleshlight Quickshot Vantage a l’avantage d’être discrète et de profiter d’un design transparent qui tranche avec les jouets flashy. Pour autant, cette gaine de masturbation n’est pas le jouet qui va démocratiser les sextoys dits « masculins »…

Sa simplicité d’utilisation en font un bon accessoire pour les débutants, mais l’expérience utilisateur est plutôt fade si vous avez l’habitude d’utiliser des jouets pour adultes. On la conseille si vous aimez épicer discrètement vos masturbations lors de vos déplacements.

Notre test complet de la Fleshlight Quickshot Vantage Pour assouvir votre curiosité, retrouvez notre test complet de la Fleshlight Quickshot Vantage.

Les points positifs de la Fleshlight Quickshot Vantage

Compacte

Discrète

Facile à nettoyer

Waterproof

Transparente pour pouvoir profiter du spectacle

Un plus sur la masturbation classique…

Les points négatifs de la Fleshlight Quickshot Vantage

…sans envoyer non plus une myriade d’étincelles

Bruyante

Longue à sécher

L’ouverture de l’autre côté, une fausse bonne idée

Un poil cher pour ce que c’est

La note finale de la Fleshlight Quickshot Vantage

5/10

Aérez-vous le bout avec la Fleshlight Quickshot Vantage, 39,44€

