Position de la cuillère : comment la pratiquer, avantages, inconvénients… on vous dit tout

Position du Kamasutra câline par excellence, la cuillère permet à la personne en « big spoon » (à l’arrière dans la position) de stimuler plusieurs zones érogènes à la fois, sans entrave… Comment la pratiquer ? Comment faire en sorte qu’elle procure le plus de plaisir ? On vous dit tout !

La cuillère : quelle est cette position, et comment la réaliser ?

La position de la cuillère, qui est souvent considérée comme une position plus romantique et intime, implique que les deux partenaires se couchent sur le côté, avec un·e partenaire à l’arrière, en « big spoon » ou « grande cuillère », et l’autre devant, dos au premier ou à la première, en « little spoon » ou « petite cuillère ». L’origine de cette position est incertaine, mais certaines personnes pensent qu’elle a évolué comme une sorte d’alternative à la position du missionnaire pour les couples à la recherche de rapports sexuels plus lents et plus doux.

Les avantages de la cuillère

Confort : cette position peut être plus confortable pour les partenaires qui recherchent des rapports sexuels plus doux ou qui éprouvent des douleurs ou de l’inconfort dans d’autres positions sexuelles plus intenses.

pour les partenaires qui recherchent des rapports sexuels plus doux ou qui éprouvent des douleurs ou de l’inconfort dans d’autres positions sexuelles plus intenses. Contrôle et rythme : la cuillère offre aux deux partenaires un certain contrôle et la possibilité d’un rythme plus lent , plus intime lors des rapports sexuels, utile pour les couples qui cherchent à prolonger leur plaisir.

, plus intime lors des rapports sexuels, utile pour les couples qui cherchent à prolonger leur plaisir. Double stimulation : la personne à l’arrière, en « big spoon », peut à la fois pénétrer si les deux partenaires y sont favorables, mais également choisir de stimuler une autre zone érogène de ses mains en même temps.

Les inconvénients de la cuillère

Limitations de mouvement : cette position peut limiter les mouvements des partenaires, et provoquer des fourmis dans le bras situé contre le lit (ou autre surface, on ne juge pas !). Mais, à part ça, franchement, cette position est un réel vecteur de plaisir doux !

