Position de l’Andromaque : comment la pratiquer, avantages, inconvénients… on vous dit tout

Explorez les délices de la position de l’Andromaque, une position du Kamasutra audacieuse qui promet une expérience charnelle au plaisir décuplé. Vagues de plaisir et de passion dans 3, 2, 1… Comment la pratiquer ? Comment prendre le plus de plaisir ? On vous dit tout.

Connue pour son caractère sensuel et sa liberté de mouvement, cette position offre une expérience sexuelle exaltante. Préparez-vous à découvrir un monde de plaisir sans limites !

L’Andromaque : quelle est cette position, et comment la réaliser ?

Pour réaliser l’Andromaque, rien de plus simple ! Le ou la premier·e partenaire s’assoit ou se couche sur le lit (ou toute autre surface, encore une fois, on ne vous bride pas), tandis que la deuxième personne s’installe au-dessus, en position assise ou à genoux, face à son ou sa partenaire. Dans cette position, si vous êtes placé·e au-dessus, vous pourrez guider le rythme et la profondeur de l’éventuelle pénétration ou l’intensité des caresses, tout en permettant à votre partenaire d’explorer son propre plaisir (ou le vôtre, ou même les deux) et de contrôler en partie les mouvements.

Cette position tire son nom de l’histoire mythologique d’Andromaque, princesse troyenne dans l’épopée d’Homère, l’Iliade. Andromaque était l’épouse d’Hector, un héros de la guerre de Troie. On raconte que la princesse, lors de ses ébats sexuels avec Hector, aurait eu pour habitude de chevaucher son mari et aurait ainsi donné son prénom à cette belle position.

Les avantages de l’Andromaque

Premier point fort, cette posture permet une stimulation sexuelle intense, offrant ainsi des sensations orgasmiques plus profondes pour les deux partenaires. Deuxièmement, cette position favorise une intimité certaine en permettant un contact visuel et émotionnel intense entre les partenaires. Enfin, point fort non négligeable, l’Andromaque offre également une liberté de mouvement accrue, permettant à chacun·e des partenaires d’explorer des angles et des rythmes qui augmentent leur plaisir respectif. Tout bénéf’ !

Les inconvénients de l’Andromaque

Bon, la position nécessite tout de même une certaine endurance de la part de la personne située au-dessus, surtout lorsque l’Andromaque se trouve maintenue pendant une période prolongée.

Qui plus est, il vous faudra peut-être quelques minutes d’ajustement pour trouver l’angle et la profondeur de l’éventuelle pénétration qui conviennent le mieux à l’anatomie et à la préférence de la personne pénétrée. La communication ouverte et la recherche de variations adaptées peuvent aider à surmonter ces quelques inconvénients.

L’astuce de June :

« Si vous voulez surprendre votre partenaire, tentez l’Andromaque inversée ! C’est la même position, mais la personne au-dessus tourne le dos à son ou sa partenaire, et lui offre une jolie vue sur… ses fesses. Promis, ça excite ! »

