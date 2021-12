Des idées cadeaux de Noël à offrir à une fan de mode ? Des livres, pardi !

En panne d’idées de cadeaux pour offrir à Noël ? Les livres sont toujours une bonne idée, en plus de vous faire passer pour une personne hautement intellectuelle. Voici une sélection express qui plairait à n’importe quel fan de mode (ou de déco).

Offrir le dernier Goncourt à Noël ? C’est surfait. Et presque impersonnel. À réserver à une belle famille qu’on connaît à peine.

Alors qu’un livre de mode, c’est déjà un peu plus recherché, et vous pouvez toujours prétexter que la personne à qui vous l’offrez vous a toujours fait penser à telle grande couturière à l’allure et au destin admirables, ou à tel créateur génial. Un compliment élégant, qui fera de vous la personne la plus sympa du salon. Ce ne sera pas un mensonge, mais la magie de Noël !

De l’intérêt d’offrir des livres et beaux livres de mode à Noël

Et si jamais la personne pour qui vous cherchez des idées cadeaux ne lit que très peu ou pas du tout, reste l’option des beaux livres de mode. Des influenceuses s’en arrachent même des faux juste pour s’en servir de déco dans leurs étagères afin d’avoir l’air connaisseuse, alors imaginez la valeur inestimable des vrais sur la table basse de l’heureuse élue à qui vous l’offrirez !

Bref, voici une sélection subjective de livres et beaux livres de mode à offrir à de belles personnes, esthètes, fans de mode, ou en mal de déco.

La biographie de Gabrielle Chanel

L’irrégulière, l’itinéraire de Coco Chanel, d’Edmonde Charles-Roux, 8,90€.

Prototype de la girlboss avant même que cela ne devienne à la mode, Gabrielle Chanel a eu une vie improbable, des couvents de bonnes soeurs à régner sur la haute couture, en passant quand même par une case collaboration avec les nazis, tout de même…

Écrite par Edmonde Charles-Roux, cette biographie officielle parle autant de la lumière que des parts d’ombre de sa carrière dans la mode, mais aussi sa vie sentimentale trépidante. Ce, avec un style d’écriture magnifique, de la part de cette autrice qui a d’ailleurs reçu le prix Goncourt en 1966 pour son roman Oublier Palerme. Bref, à mettre entre toutes les mains, surtout les plus entrepreneuses.

La biographie d’Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent, biographie, de Laurence Benaïm, 9,90€.

Yves Saint Laurent est un autre grand couturier français a la vie tellement intense qu’elle a inspiré plusieurs biographies et biopics.

Né à Oran alors Algérie française, il gagne Paris pour travailler chez Christian Dior, qu’il finit par remplacer à sa mort soudaine au sommet de sa gloire, avant de fonder sa propre maison. Pote de sorties de nombreux artistes du Paris fou des années 60 à 80, ce styliste et coloriste hors pair a durablement marqué la mode française, comme le résumait si bien son principal compagnon, Pierre Bergé, le soir de sa disparition au miocro de France Info :

« Chanel a donné la liberté aux femmes. Yves Saint Laurent leur a donné le pouvoir. Il a quitté le territoire esthétique pour pénétrer sur le territoire social. Il a accompli une œuvre à portée sociale »

Et cette biographie, de la journaliste Laurence Benaïm si agile à dresser le portrait de ce grand couturier toujours à fleur de nerf résume de façon sublime le parcours hors norme de celui qui voulait « tout, terriblement », selon la formule d’Apollinaire.

À offrir à vos proches hypersensibles, un peu précieux, fans de couleurs, de pop art, ou du 19e siècle (rayez la mention inutile).

La biographie interdite des grands couturiers stars de la fin du XXe siècle

Beautiful People, d’Alicia Drake, 9,70€.

C’est presque difficile à imaginer tant la mode s’est industrialisée aujourd’hui, mais dans la seconde moitié du XXe siècle, les grands couturiers étaient presque des rockstars… avec la vie sulfureuse qui va avec.

Contrairement aux biographies autorisées ci-dessus, celle d’Alicia Drake dresse plutôt le portrait de cette époque folle où Yves Saint Laurent piquait le mec de Karl Lagerfeld, tandis que Pierre Bergé fulminait dans son coin. Et tout ce beau monde (beautiful people) se croisait, se toisait, et dansait ensemble au Palace et autres clubs aussi select qu’indécents

. À offrir donc à vos proches fans de mode et/ou de clubbing, qui s’intéressent moins à la grande Histoire qu’aux petites histoires qui en font tout le sel et les épices.

Le plus beau des beaux livres sur Alexander McQueen

Alexander McQueen, par Alexander Bolton, 44€.

Alexander McQueen (1969-2010) était l’un des designers les plus influents, imaginatifs et inspirants du tournant du millénaire. Ses modes ont à la fois remis en question et élargi les paramètres conventionnels du vêtement au-delà de l’utilité pour devenir une expression convaincante de la culture, de la politique et de l’identité.

En se concentrant sur les créations les plus emblématiques et les plus acclamées de sa prolifique carrière, ce livre époustouflant examine la virtuosité technique inimitable de McQueen et sa subversion des pratiques traditionnelles de couture. Si la mode n’est pas un art, elle compte quand même quelques artistes comme Alexander McQueen.

À offrir aux plus romantiques/gothiques de vos proches, fan de cinéma, de psychologie, ou encore de théâtre.

Le beau livre photo de deux architectes du vêtement

Azzedine Alaïa, Peter Lindbergh, sous la direction de Benjamin Lindbergh et Olivier Saillard, 60€.

Peter Lindbergh et Azzedine Alaïa, le photographe et le couturier, se sont retrouvés dans l’affection pour le noir, qu’ils cultivent de manière égale en tirages argentiques et en aplats vestimentaires.

Lindbergh n’a cessé de faire appel au noir et au blanc pour incarner sa recherche d’authenticité dans les visages qu’il mettait en lumière. Alaïa puise dans le monochrome des vêtements intemporels, véritables sculptures pour le corps. Ce livre immortalise le dialogue unique entre les deux artistes sur le papier.

Ces images, qui illustrent leur communion spirituelle, célèbrent leur partenariat artistique et témoignent de leurs accomplissements hors norme dans l’histoire de la photographie et de la mode. À offrir à tous les amoureux et amoureuses d’architecture, de design, de sculptures, de photographies, et de mode, bien évidemment !

