Pendant que Missguided fait faillite, des ouvrières textile et des clientes en font les frais

La marque britannique de fast-fashion a reçu une plainte en insolvabilité et donc une requête en liquidation de la part de ses fournisseurs. À moins de trouver racheteur, c’est plein d’emplois menacés, et des commandes qui risquent de ne pas être honorées.

C’était une marque bien connue des adeptes de mode ultra rapide et jetable. La griffe britannique Missguided, fondée en 2009, enchaîne depuis plusieurs années les controverses à cause de ses vêtements, qui copient souvent ceux de grands créateurs, mais en version mal fini, en matière synthétique, dans des conditions horribles pour les ouvrières textile, afin d’assurer un prix rikiki. Mais le Brexit et la pandémie ont dû compliquer encore ses affaires.

Voilà maintenant que l’entreprise a reçu le 10 mai 2022 une plainte en insolvabilité et donc une requête en liquidation de la part de plusieurs de ses fournisseurs qu’elle ne parvient plus à payer depuis belle lurette. Elle leur devrait près de 15 millions de livres sterling, (soit environ 17,6 millions d’euros). En gros, à moins de trouver quelqu’un qui voudrait racheter l’entreprise en faillite, celle-ci va être liquidée afin de tenter d’éponger ses dettes avant de disparaître.

Pendant que Missguided risque la liquidation judiciare, la marque continue de communiquer sur Instagram comme si de rien n’était. © Capture d’écran Instagram.

Missguided risque la liquidation et c’est plus de 400 emplois qui sont menacés

Cette liquidation risque d’avoir un effet domino social terrible. Elle menace 400 emplois directs chez Missguided, mais aussi des centaines d’ouvrières textile supplémentaire du côté des fournisseurs auprès desquels elle sous-traite. Alors que des sources bien informées, citées par Dazed, soupçonnent Shein de vouloir racheter la marque britannique, un procès est prévu pour juillet à Manchester.

Cette affaire peut servir d’argument supplémentaire pour appeler à ce que les gouvernements des pays légifèrent. Des lois pourraient exiger de la part des marques une forme de responsabilité juridique et financière sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement dont les ouvrières textile sont les derniers maillons. Et les plus précaires qui paient déjà les frais de ces mauvaises décisions.

Les clientes font déjà les frais des égarements financiers de Missguided

En attendant de savoir si Missguided subira bien une liquidation ou trouvera acquéreur, c’est plein de clients et surtout de clientes qui risquent également de trinquer. En effet, il s’avère peu probable que toutes les commandes passées récemment soient livrées, et que les demandes de remboursement en cours soient honorées. Si l’entreprise finit par être liquidée, les autorités compétentes qui ont communiqué publiquement dessus le lundi 30 mai 2022 n’ont aucune obligation de s’occuper des clients qui auraient eu des problèmes avant cette date, rapporte le Guardian. Depuis le mercredi 1er juin, l’eshop de Missguided a fermé, son service client également.

Une cliente a tweeté que Missguided n’a rien communiqué sur ses risques de liquidation judiciaire. © Capture d’écran Twitter

Mais Frasers Group, entreprise propriétaire de la marque Sports Direct, serait en train de conclure un accord de 20 millions de livres sterling (environ 23,5 millions d’euros) pour racheter la griffe de fast-fashion. Cela devrait pouvoir sauver près de 150 employés du siège social de Missguided, tandis qu’au moins 65 autres envisagent déjà une action en justice contre la marque qui a décidément mal agi. Par exemple, lundi 30 mai, Missguided a mené une conférence téléphonique pour licencier 90 employés qui avaient alors un préavis de 25 minutes pour quitter les lieux. Voilà ce qu’il se cache donc aussi derrière des prix trop rikikis pour être honnête.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram de @missguided.