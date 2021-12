Voilà pourquoi les livres papier sont mieux pour les enfants que les ebooks

Pour les jeunes enfants, lire un livre numérique et lire un livre papier, ce n’est pas du tout la même expérience ! Une étude suggère que le livre physique serait à privilégier. Nous ne sommes qu’à moitié étonnés.

Papier contre numérique, c’est un peu la querelle des Anciens contre les Modernes. Il y a ceux qui aiment leur bon vieux livre physique, bien usé, tout corné, qui n’ont pas peur de se déplacer en voyage avec des valises de 20 kilos. Et puis il y a les autres, ceux qui ne crachent pas sur une petite liseuse, qu’on peut presque avoir tout le temps avec soi, et qui rend certains trajets vachement plus agréables…

Alors que les éditeurs envisageaient un raz-de-marée de l’ebook en France, on a plutôt vu venir des États-Unis une petite vaguelette : le marché du livre numérique se porte bien mais n’écrase absolument pas tout sur son passage. Et ouf, les librairies de quartier se portent toujours bien en France.

On ne va pas prendre parti — chaque formule a des avantages et ses adeptes — mais plutôt s’intéresser aux conséquences des différents types de lecture sur les enfants.

Des avantages pas négligeables pour le livre numérique…

Les livres numériques sont bien pratiques pour les enfants : ils sont parfois moins chers, et faciles d’accès — il suffit de cliquer pour les acheter et les télécharger. Le panel de choix est très vaste. Encore faut-il avoir un tablette ou un support adapté, bien sûr !

Ces livres peuvent être homothétiques à ceux existants en papier, c’est-à-dire que ce sont exactement les mêmes pages, mais qui apparaissent sur un support numérique. Ou il peut s’agir de créations spéciales avec des éléments animés, la possibilité d’agir en cliquant sur les contenus, de la musique et du bruit, etc. Sans non plus devenir des dessins animés !

Il faut bien sûr aussi s’adapter en fonction des âges : il n’est pas recommandé aux enfants de moins de trois ans d’avoir accès aux écrans en étant seuls. Quant aux grands enfants, qui s’écartent malheureusement peut-être de la lecture et des albums avec le temps, le changement de support peut être un moyen de les faire s’intéresser à nouveau aux livres.

…mais le livre papier reste à privilégier

Les écrans ne sont pas recommandés durant la petite enfance et sont à consommer avec parcimonie ensuite. Et cette étude, qui vient de paraître dans la très sérieuse revue Pediatrics, ne dit pas vraiment autre chose.

Elle a porté sur 72 parents et des enfants âgés de 2 à 3 ans. Les chercheurs ont étudié les interactions entre adultes et bambins lors de la lecture sur papier et sur des supports numériques. Leurs conclusions sont sans appel :

« Les parents et les enfants échangent moins lorsqu’ils lisent ensemble un livre numérique qu’un livre papier. »

Les enfants posent moins de questions et les parents proposent moins d’explications, de petites apartés – parfois parce qu’ils sont plus centrés sur l’appareil en lui-même que le contenu. Or, on sait que ces moments d’échange sont primordiaux pour apprendre à l’enfant à s’exprimer puis plus tard à lire !

L’étude ne remet pas en cause certains bienfaits de la lecture fixe ou dynamique sur support numérique mais indique qu’il faut si possible privilégier le papier.

Comme beaucoup de personnes (notamment âgées !), je préfère le livre papier, car on peut se repérer facilement dans le texte. Pour les enfants, qui débutent dans le monde merveilleux de la fiction, et qui peuvent se repérer avec plus de difficultés dans la chronologie du récit, c’est aussi un sacré plus de pouvoir feuilleter le bouquin !

Donc pour Noël, achetez des livres — papier ou numériques, c’est selon votre quotidien, mais achetez des livres. Deal ?

