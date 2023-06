3 livres pour parler de la violence aux enfants

Comment aider les plus petits à comprendre la violence ? Comment les aider à se reconstruire quand ils en ont été victimes ? Nous vous avons sélectionné quelques livres pour les aider.

Jeudi 8 juin 2023, un homme armé d’un couteau a attaqué quatre très jeunes enfants et deux adultes, au bord du lac d’Annecy, sur une aire de jeux. Un drame qui a bouleversé tout le monde, et dont les enfants ont pu avoir écho, en ayant assisté à la scène ou en ayant entendu les adultes en parler.

Comment est-ce qu’on aborde le sujet de la violence avec les plus petits ? Comment est-ce qu’on nomme l’innommable ? Comment est-ce que l’on choisit ses mots, pour ne pas rajouter une couche de traumatisme ?

Nous vous avons sélectionné trois livres à destination des enfants, pour aborder le sujet de la violence, avec des mots adaptés à leurs âges.

Trois livres pour parler de la violence aux tout-petits

Parfois, en tant qu’adultes, on n’a pas le vocabulaire ou le recul nécessaire pour répondre aux mille et une questions d’un enfant qui a vécu un évènement traumatisant, un attentat, une scène particulièrement violente, ou qui en a entendu parler. Si la consultation auprès d’un professionnel de la santé mentale est à envisager, la lecture de certains livres peut grandement aider.

Les questions des petits sur la guerre et les méchants

Les questions des petits sur la guerre et les méchants de Marie Aubinais et publié aux éditions Bayard Jeunesse est le plus complet des ouvrages sur le sujet. Dedans, on peut y retrouver six contes traditionnels qui répondent, avec des mots adaptés, à des questions comme « pourquoi la guerre existe » ou encore « pourquoi il y a des méchants ». Le tout avec des illustrations mignonnes tout plein, dessinées par Elsa Fouquier et Anouk Ricard.

Mes petites questions : La violence

Dans la collection « Mes petites questions », publié aux éditions Milan, vous pouvez retrouver l’ouvrage La violence, petit guide bien pratique pour parler, vous vous en doutez, de la violence. D’où vient-elle ? Est-ce que les hommes ont toujours été méchants ? À quoi sert la loi ? Quelles sont les conséquences de la violence ? Que faire si on en est victime ? Comment en parler ? Comment ne pas être violent soi-même ? 40 pages pour tout comprendre, à destination des 6-10 ans.

Après l’orage

Ce livre d’Hélène Romano, psychopathologue et spécialiste du trauma de l’enfant est une jolie pépite. Illustré par Adolie Day et publié aux éditions Courtes et Longues, il aborde avec beaucoup de douceur le dur sujet des attentats, à travers les yeux d’un petit garçon qui voit bien que quelque chose cloche dans sa famille depuis de terribles évènements. De plus, à la fin de l’histoire, une double-page vierge permet à l’enfant d’exprimer ce qu’il ressent, ses peurs, mais aussi ses joies, et une fiche cartonnée à destination des parents permet, quant à elle, d’ouvrir le dialogue avec les plus petits pour les aider à parler de l’évènement traumatisant qu’il vient de vivre.

