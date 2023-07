Les meilleurs livres et albums pour enfants du mois de juillet

La chaleur est bien là, mais ça ne nous empêche pas de lire, encore et toujours.

Même si on commence vraiment à subir la chaleur de l’été — team hiver ici — selon les régions, on peut toujours essayer de se rafraîchir l’esprit avec ces superbes livres jeunesse, qui, j’en suis sûre, vous taperont dans l’œil.

Cochon a un secret, à partir de 4 ans

Un chouette album tout plein de délicatesse, écrit et illustré à l’aquarelle par Elisabetta Spaggiari et publié aux éditions L’Agrume. Cochon a un secret est une ode à l’amour et à la différence, mais surtout à l’acceptation des sentiments, qui donne envie de faire des câlins et de se dire qu’on s’aime.

Cochon a un secret

La bourrasque, dès 6 ans

Subliment écrit par Mo Yand et illustré par Zhu Chengliang, La bourrasque est un album fort, publié aux éditions HongFei. Il raconte l’histoire d’un petit garçon et de son grand-père, pas très loquace, qui partent faucher l’herbe fraîche, et qui affrontent une folle tempête de vent qui ne les fera pas plier. Une histoire sur le courage et la famille, la transmission et les secrets, qui s’interprète de mille façons et qui subjugue par sa beauté.

La bourrasque

Les mots sont des trésors, à partir de 5 ans

Un album tout doux et poétique qui donne vie aux mots, écrit par Emma Roberts, illustré par Romain Lubière et publié aux éditions Cipango. Un simple enchaînement de textes poétiques, rythmés par des dessins qui laissent exploser l’imagination du lecteur, et donne l’impression de lire un rêve éveillé plein de magie et de sensibilité.

Les mots sont des trésors

Mon arbre, qui es-tu ?, à partir de 4 ans

Mon arbre, qui es-tu ? d’Emma Carlisle, publié aux éditions Saltimbanque, est une chouette façon de se reconnecter à la nature, et plus particulièrement aux arbres qui nous entourent. À travers diverses planches, l’autrice nous montre à quel point les arbres sont réconfortants et font partie de notre quotidien, qu’on y prête attention ou non, et à quel point ils sont utiles à notre vie, quels qu’ils soient.

Mon arbre, qui es-tu ?

Une belle pierre, à partir de 5 ans

Aborder la question de l’identité sexuelle avec les enfants, ça peut parfois être un peu périlleux. C’est pour cette raison que le livre Une belle pierre, écrit par Anne Sofie Allermann et Anna Margrethe Kjærgaard et publié aux éditions Format, est une belle réussite, puisqu’il arrive à montrer que tout est une question de point de vue et de perception, et que chaque angle peut révéler une différence. Un chouette support pour ouvrir les esprits en douceur, avec beaucoup de poésie.

Une belle pierre

Un monde de plantes, à partir de 8 ans

Si votre enfant, ou vous-même, souhaitez connaître tous les secrets et les merveilles botaniques, cet ouvrage est fait pour vous. Rédigé avec passion par Matthew Biggs, illustré par Lucila Perini et publié aux éditions Phaidon, ce gros album nous apprend tout ce qu’il y a à savoir sur toutes les plantes du monde entier, ce qu’elles aiment, ce qu’elles n’aiment pas, où elles poussent, dans quelles conditions, et quelles sont leur histoire. C’est passionnant, et c’est intemporel.

Un monde de plantes

Révolte !, à partir de 5 ans

Attention, ça va rugir. Dans Révolte ! de Sandra Le Guen et Popy Matigot, publié aux éditions Maison Eliza, on découvre une jungle en colère de découvrir sa maison détruite par les hommes. Un tigre et tous les autres animaux rugissent et ne se laissent pas faire, refusant de voir leur précieuse jungle détruite par les bulldozers. Un album engagé au graphisme sublime, qui montre les dégâts de la déforestation.

Révolte !

Révoltes ! Fnac

Quand tombe la pluie, à partir de 3 ans

Écrit par Emma Robert, illustré par Camille Nicolazzi et publié aux éditions Cipango dans leur collection Arc-en-ciel, Quand tombe la pluie nous donnerait presque envie d’être déjà à l’automne pour admirer les feuilles tomber des arbres après un gros orage. Un album qui donne envie de voir arriver la fin de l’été, de sauter dans les flaques d’eau et de respirer l’air frais, tout en poésie et en couleurs.

Quand tombe la pluie

Yoko, toujours plus haut, à partir de 2 ans

Capucine Lewalle et Prisca Le Tande unissent leur talent pour publier, aux éditions Saltimbanque, le chouette album animé Yoko, toujours plus haut. On y suit l’ascension du petit singe Yoko qui veut toujours aller plus haut, jusqu’à la lune, et qui se donne tous les moyens d’y arriver. Des surprises, de la féérie et de l’émerveillement : c’est chouette à lire, et ça plaira aux tous petits, assurément.

Yoko, toujours plus haut

Bleu comme une banane, à partir de 2 ans

Un imagier immense pour apprendre les couleurs, et qui fonctionne comme un « cherche et trouve ». Le but ? Page après page, découvrir quel est l’objet intrus qui ne correspond pas à sa couleur. Si vous aussi, vous avez envie de débattre avec vos enfants sur le fait que non, un hérisson, ça n’est pas rouge et qu’un éléphant, ça n’est pas orange, n’hésitez pas à vous procurer ce chouette album imaginé par Delphine Chedru et publié aux éditions Nathan.

Bleu comme une banane

