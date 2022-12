Vivienne Westwood, la plus punk des créatrices de mode, vient de s’éteindre

La styliste britannique Vivienne Westwood est morte à l’âge de 81 ans, le 29 décembre 2022 à Londres. Cette pirate de la mode aimait l’upcycling, questionner les rapports de classes sociales, et invitait l’industrie de la mode à ralentir pour le bien de la planète.

« Vivienne Westwood est morte aujourd’hui, en paix et entourée de sa famille à Clapham, [quartier du] sud de Londres », a annoncé la marque sur Instagram le 29 décembre 2022. Elle laisse derrière elle un empire de mode, fait de punks, de pirates, et de perles.

De professeur des écoles à créatrice de mode pirate

Née le 8 avril 1941, Vivienne Isabel Swire grandit en Angleterre, étudie la mode seulement un trimestre à l’université avant de devenir professeur des écoles jusqu’en 1971. Cet oiseau de nuit au style loufoque rencontre Derek Westwood qui dirige un night-club. Elle l’épouse en 1962, donne naissance à Benjamin Westwood, puis divorce en 1966. Elle venait de rencontrer l’année précédente Malcolm McLaren avec qui elle a un fils en 1967. Avec ce nouveau compagnon et Patrick Casey, ils ouvrent en 1971 une boutique à Londres qui devient rapidement un temple de la mode punk sous le nom de SEX. C’est là que Vivienne Westwood commence à exposer et vendre ses créations, inspirées par les rockstars, les motards et les fétichistes.

Alors que Malcolm McLaren manage des groupes comme les New York Dolls ou les Sex Pistols, Vivienne Westwood les habille, ce qui offre une exposition médiatique énorme à sa marque, mais également à ses idées politiques. Cette pirate de la mode finit par faire son premier défilé en 1981 à Londres, puis l’année suivante à Paris, où elle cartonne rapidement. Les modeuses des années 1980-1990 ne jurent désormais plus que par son modèle de bottes « Pirates ».

Vivienne Westwood, une rockstar de la mode, royale et engagée

En 1988, Vivienne Westwood rencontre l’Autrichien Andreas Kronthaler, qui commence à travailler pour elle l’année suivante. Ils signent leur première collection à quatre mains en 1991, avant de se marier l’année suivante. C’est d’ailleurs en 1992 qu’Elizabeth II lui remet la décoration de l’Ordre de l’Empire britannique : Vivienne Westwood s’affiche alors fièrement, sans culotte, en plein Buckingham Palace. En 2006, elle reçoit même le titre de Dame. Depuis 2016, son dernier mari assure seul la direction artistique de la ligne Vivienne Westwood qui défile, Gold Label, alors rebaptisée Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood.

Outre sa vie rocambolesque et punk, Vivienne Westwood s’affirme aussi tout au long de sa vie comme une fervente défenseuse de l’écologie. Elle faisait beaucoup d’upcycling pour créer ses vêtements, a toujours refusé d’utiliser de la fourrure animale, et invitait régulièrement toute l’industrie de la mode à ralentir le rythme pour préserver la planète. Très engagée, elle a régulièrement mis son image au service d’actions poignantes, comme s’afficher pour la campagne « Save The Arctic » de Greenpeace en 2012, soutenir l’indépendance de l’Écosse en 2014, manifester publiquement contre l’exploitation du gaz de schiste en 2018, ou encore défendre Julian Assange (affaire Wikileaks) en 2019-2020.

« Utilisez pleinement votre vie sur terre » : les derniers mots de Vivienne Westwood

Alors que se popularise l’amour du vintage et de l’upcycling, on a pu constater à la fin des années 2010 un regain d’intérêt pour cette rockstar de la mode, en particulier ses corsets et ses colliers de perles. Ces derniers comportent souvent son logo en forme d’orbe. Il s’agit d’un clin d’œil à un bijou de la couronne britannique, un joyau créé pour le couronnement du roi Charles II. Vivienne Westwood l’a stylisé autrement en exagérant un bandeau façon anneau de la planète Saturne, comme une critique sociale des excès de la royauté. Autant dire qu’après la disparition de Vivienne Westwood, la planète mode tournera encore moins rond.

Dans son communiqué Instagram, la marque a laissé, en guise de derniers mots de la créatrice, une lettre à propos de son Taoïsme (un des trois piliers de la pensée chinoise avec le confucianisme et le bouddhisme) :

« Système spirituel Tao. Il n’y a jamais eu plus besoin du Tao aujourd’hui. Tao vous donne le sentiment d’appartenir au cosmos et donne un sens à votre vie ; cela vous donne un tel sentiment d’identité et de force de savoir que vous vivez la vie que vous pouvez vivre et que vous devriez donc vivre : utilisez pleinement votre caractère et utilisez pleinement votre vie sur terre. »

Vivienne Westwood predicting the future of fashion about 25 years ago pic.twitter.com/CJ1N7rsMJ8 — BRI (@BriMalandro) December 30, 2022

