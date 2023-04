Mary Quant, créatrice qui a popularisé la mini-jupe, vient de mourir

La créatrice de mode britannique s’est éteinte le 13 avril 2023 à l’âge de 92 ans, en Angleterre. C’est en grande partie grâce à elle que la mini-jupe a été si populaire dans les années 1960. Portrait express.

Un coup de ciseaux dans une jupe jamais n’abolira le patriarcat. Peut-on lire pour autant dans le raccourcissement de l’ourlet des jupes des femmes par Mary Quant un geste féministe ? C’est la question que l’on peut se reposer alors que Le Monde vient d’annoncer la disparition de la créatrice britannique, le 13 avril 2023, à l’âge de 93 ans, en Angleterre.

Si la paternité ou maternité de la mini-jupe se dispute entre les créateurs français Lucien David Langman, André Courrèges, et Mary Quant, c’est bien à cette dernière que l’on doit sa popularisation dans les années 1960.

Qui était Mary Quant, la créatrice de mode tant associée à la mini-jupe ?

Née à Londres le 11 février 1930 de parents professeurs, Mary Quant étudie l’illustration et rencontre sur les bancs de sa fac son futur mari, Alexander Plunket Greene. Avec l’aide d’un troisième acolyte, ils ouvrent en 1955 une première boutique, Bazaar, sur la populaire rue commerçante de King’s Road : elle y vend d’abord des bijoux achetés auprès d’étudiants en art et des chapeaux conçus par ses soins, avant de se mettre à la création de vêtement, dont des mini-jupes dès 1962 qui explosent quelques années plus tard. Si bien que la chaîne états-unienne de magasins JC Penney lui confie des collections pendant onze ans, popularisant encore plus la mini-jupe.

Outre la mini-jupe, Mary Quant est également connue pour avoir lancé avec succès du maquillage aux couleurs tranchées, so swinging London. En 2000, après des années de réussite mode et beauté, elle prend sa retraite et vend sa marque à un groupe japonais qui produit encore du maquillage en son nom à l’heure actuelle. En 2015, elle est décorée « Lady of the British Empire ». Entre 2019 et 2020, le Victoria and Albert Museum lui dédiait une exposition rétrospective.

Sa famille a annoncé qu’elle était morte « paisiblement » ce 13 avril 2023.