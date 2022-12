Pourquoi offrir des vêtements à Noël n’est pas toujours une bonne idée

On croit bien connaître quelqu’un, mais parfois, on se trompe de couleurs, de taille, ou de pointure. Mais le compte à rebours pour obtenir un échange ou remboursement a déjà commencé… Et ça, c’est si la personne gâtée ose suffisamment perturber « la magie de Noël » pour nous dire que l’on s’est planté en lui offrant des vêtements.

Offrir des vêtements, c’est déclencher une course contre-la-montre pour d’éventuels échanges

En matière de cadeaux de Noël, il existe deux types de personnes : celles qui s’organisent longtemps à l’avance, et celles qui s’y prennent au dernier moment. La première catégorie a souvent le temps de maturer une idée, mais court quand même toujours un peu le risque que cela ne convienne tout de même pas à la personne gâtée (pour une question de couleur, de taille, ou encore de pointure) et qu’elle ne dispose plus d’assez de temps pour effectuer un échange ou un remboursement, s’il s’agit de vêtements neufs de première main. Le délai est généralement de 30 jours, parfois prolongé jusqu’à 60 exprès pour Noël (et l’affaire se complique encore plus s’il s’agit de seconde main). Quant aux personnes qui s’y prennent à la dernière minute, il arrive que l’on se plante complètement dans le feu de l’action et choisisse quelque chose qui ne plaît pas tant que ça.

Les accessoires mode évitent les problèmes de taille, mais peuvent paraître impersonnels

Il subsiste tout de même l’option d’offrir des accessoires afin d’éviter les problèmes de taille, comme des écharpes, des gants, ou encore un porte-cartes. Mais cela peut vite paraître impersonnel, puisqu’il s’agit bien souvent du genre de cadeaux que l’on peut faire quand on connaît peu une personne. C’est le type de présents qui semble dire : « J’avais peur de me tromper de taille, alors voilà ». Ce n’est évidemment pas une mauvaise chose en soi, et cela peut quand même faire grandement plaisir. C’est le genre de cadeaux qui peut paraître toujours utile. Et dans le pire des cas, la personne gâtée pourra toujours refourguer cet (énième ?) bonnet ou écharpe, à quelqu’un d’autre au Noël prochain… En résumé, les accessoires ont l’avantage d’éviter les problèmes de taille, mais l’inconvénient de paraître potentiellement impersonnel.

« Ah, encore une écharpe ! Il ne fallait VRAIMENT pas ! » © Trendsetter Images de la part de Getty Images via Canva.

Les vêtements posent des problèmes de taille, de coupe, et de couleur

Mais si l’on choisit de surprendre par des vêtements, c’est justement dans l’espoir de viser juste, en offrant quelque chose qui raconte ce que l’on croit être au goût de la personne que l’on veut gâter. Or, on peut avoir vite fait de se tromper, surtout quand on fait du lèche-vitrine frénétiquement au milieu de la foule formée par l’urgence de trouver un cadeau à la dernière minute. Et même si l’on tape dans le mille niveau design et couleurs, reste les éventuels problèmes de taille, de coupe, de couleur et de délais d’échange, de retour ou de remboursement. D’autant que, pour la personne gâtée, il peut être difficile de dire qu’un cadeau ne nous plaît pas, réclamer le ticket de caisse afin de faire un échange, surtout s’il s’agit d’un vêtement, car on peut craindre de vexer la personne qui a voulu surprendre. Bref, à vouloir la jouer perso, on peut avoir beaucoup de plaisir à offrir, certes, mais ne pas forcément créer de joie de recevoir…

En définitive, en cas de panne d’inspiration, il vaut mieux parfois demander explicitement ce qui ferait plaisir à une personne : cela évite les mauvaises surprises et de se prendre la tête. Mais au pire, celle-ci pourra toujours revendre tout ça discrètement sur Vinted.

Crédit photo de Une : Goxy89 de la part de Getty Images Signature via Canva.