Les Nouvelles Aventures de Sabrina et l’ingratitude des personnages

Après comme pour Riverdale, oui les personnages sont pas réalistes, leurs intrigues, leurs autonomies pour des ados, etc, mais il faut avoir à l'esprit que Sabrina et Riverdale, ce sont des comics. C'est issu des Archie Comics, donc comme les Marvels et les DC.C'est des sortes de supers héros. Je vois pas souvent des critiques sur le coté mary sue de Peter (Spiderman). Oui ils sont parfois supers puissants, leurs actions sont pas vraiment en rapport avec la réalité mais c'est normal. C'est dans des réalités alternatives aux notres, où il y a du fantastique (les sorciers, etc). Même Riverdale y est connecté même s'il n'y a pas encore de fantastique (en sachant que dans les comics ils se battent contre des zombies et tout).Oui c'est un teen movie, mais pas comme Elite, gossip girl qui se passe dans notre réalité.Du coup pour apprécier les incohérences il faut avoir ça en-tête.Après qu'on aime ou pas le scénario, ça c'est autre chose. Perso j'ai beaucoup aimé, j'aime cet univers dark de sorcellerie. Après oui parfois il y a des trucs moins chouettes.Théo est quand même connectée avec l'âme d'une de ses ancêtres, Harvey est issu d'une lignée de chasseurs de sorcières, Rosalind est une voyante. Oui ils sont mortels mais ils ont aussi des pouvoirs pour des mortels. Ils ne sont pas classiques.Sinon j'ai bien aimé l'arc de Nick, j'apprécie beaucoup ce personnage. Rosalind également (j'adore cette actrice). Et Prudence. Quelle classe cette sorcière (son intelligence, sa classe, son look, son arc narratif).L'histoire des monstres fantasmagoriques avec le freak show est aussi très intéressant (j'aime beaucoup les scénarios autours des Freaks, comme la saison 4 d'american horror story).